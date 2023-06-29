Стрелки “крыло летучей мыши” будут в тренде до конца лета: как самостоятельно освоить эту технику

Вы можете быть влюблены в макияж «кошачий глаз», но вам может мешать складка на веке. К счастью, новый тренд в мейк-апе «крыло летучей мыши» каждый раз предполагает безупречную стрелку, маскируя складку. Этот вид макияжа в виде крыла летучей мыши получил свое название из-за формы, которую он создает, когда ваши глаза закрыты. Это похоже на кончик крыла летучей мыши, готового парить в небе.

Концепция

Эта техника предполагает двух две линии: соединяющуюся и С-образной формы, огибающей веко. Когда вы открываете глаза, линии вдоль линии роста ресниц и стрелок соединяются, предотвращая искажение стрелок. Вот, как сделать такой макияж в домашних условиях.

Подготовьте веки

Прежде чем взяться за подводку для глаз, нанесите на веки праймер. Праймер поможет вам в дальнейшем нарисовать ровную стрелку. Обязательно используйте праймер для теней, который хорошо сочетается с вашей кожей, и в завершение добавьте немного рассыпчатой ​​пудры.

Важно использовать пудру, которая хорошо сочетается с тоном вашей кожи и тенями для век. После того как вы нарисовали стрелку, может быть трудно добавить тени, не испортив четкие линии.

Поскольку этот образ подходит практически ко всем стилям, вы можете попробовать такой макияж с радужными тенями для век или как дополнение к смоки-айс. С помощью лайнера нарисуйте стрелку.

Воспроизведите свой дизайн

Некоторые люди могут просто начать растушевывать жидкую подводку. Но здесь речь идет об опытных визажистах. Если вы пока новичок в создании стрелок, тогда набросайте линии карандашом для бровей.

Очертите линию роста ресниц. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете прокрасить всю линию роста ресниц или только внешнюю половину. Создайте четкую, легкую стрелку, которая идет к кончику брови. Вы можете сделать эту стрелку длинной или короткой, в зависимости от того, насколько драматичным должен быть макияж.

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Если вы изо всех сил пытаетесь создать прямую линию от века, используйте косметическую ленту или даже скотч, чтобы создать линию, которой нужно следовать. Скошенная кисть для теней также поможет вам идеально провести стрелку.

Создайте угловую точку

Возьмите жидкую подводку и нарисуйте четкие линии, чтобы соединить все, что вы нарисовали карандашом. Просто не забудьте сделать линии тонкими на этом этапе, чтобы вы могли быстро исправить любые ошибки. Начиная с уголка глаза, создайте тонкую линию, которая останавливается у складки. Убедитесь, что вы смотрите прямо в зеркало, когда рисуете, чтобы все было ровно. У вас должна получиться острая V-образная форма, идущая от уголка глаза к складке.

Теперь закройте глаз и нарисуйте перевернутую букву С, которая идет от конца складки и соединяется с линией века. Вы должны увидеть контур «крыла летучей мыши» в зеркале. Проделайте тот же шаг с другим глазом, еще раз проверив, что все ровно. Если вы допустили ошибку, сотрите тонкую линию смоченной в воде ватной палочкой и начните сначала.

Поначалу может быть тяжело сделать такой макияж, но потом вы набьете руку и будете воспроизводить его в течение пяти минут. Не бойтесь экспериментировать.