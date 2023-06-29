Летний френч на короткие ногти: самые актуальные тренды на июль 2023 года

Когда вы задаетесь вопросом, какой дизайн коротких ногтей выбрать, помните, что френч всегда будет беспроигрышным вариантом. И не думайте, что ваш образ с ним будет выглядеть слишком официальным и скучным, ведь есть масса интересных вариантов, как оформить французский маникюр в июле 2023 года.

Блестящий френч

Как правило, в качестве основы для французского маникюра используется классический нюдовый лак. Но, если вы хотите выглядеть ярче, используйте для фона лак с блестками. Голографическая основа подчеркнет элегантность белых кончиков. Это прекрасный вариант для яркой летней вечеринки и, конечно же, для повседневной носки.

Шутливый пятнистый принт

В июле на пике популярности будет анималистический принт, который вы непременно должны использовать в своем французском маникюре. Будет очень красиво, если вы так задекорируете кончики. Самые распространенные варианты животного принта – это леопард или зебра. Но этим летам также на вершины трендов выходят пятнышки коровы. Поверьте, мало у кого будет такой же маникюр, поэтому вы будете чувствовать себя эксклюзивной.

Френч с блеском

На фоне классического французского маникюра всегда идеально смотрятся какие-то сверкающие элементы. Украсьте кончики стразами или какими-то блестящими наклейками в форме бабочек, цветов, сердечек и так далее.

Молочный градиент

Френч с четкими границами может показаться чрезмерно официальным. Если вы хотите чего-то более женственного и романтичного, сделайте мягкую растяжку цвета. Для создания градиента используйте губку.

Френч в стиле Барби

Этим летом Барби-стиль просто на пике популярности. Поэтому вы не прогадаете, если замените цвет кончиков своего френча с белого на кукольно-розовый. Также обязательно дополните свои ноготки милыми рисунками в виде сердечек и цветочков, выполненных в разных оттенках розового.

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Френч цвета морской волны

Лето ассоциируется с поездкой на море. И даже если отпуска у вас пока не предвидится, вы можете привнести в свою жизнь немного освежающего морского бриза. Для этого покрасьте кончики французского маникюра в голубой или синий цвет. Для более оригинального эффекта вы можете покрасить каждый ноготок разными лазурными оттенками, что создаст интересную оптическую иллюзию.

Черные кончики

Черный цвет совершенно не ассоциируется с летом, поэтому практически никогда не используется в летнем маникюре. Но в качестве небольшого акцента выглядят очень даже эффектно. Прокрасьте кончики своего френча черным лаком. При этом основа должна быть достаточно светлой, молочной, чтобы маникюр получился более контрастным и по-летнему броским. Это особенно хороший вариант для офиса.

Абстрактный маникюр

Французский маникюр подразумевает выделение кончика, чтобы подчеркнуть естественный вид ногтевой пластины. Но летом никакие правила не действуют, поэтому вы можете сделать свой френч абстрактным. Нанесите прозрачную основу, а потом пустите по ней разноцветные кружочки. Используйте мягкие пастельные оттенки, которые не будут бросаться в глаза и не будут выглядеть слишком грубыми.