 

В Ясеневе началось благоустройство территории возле строящегося ледового дворца

29.06.2023, 23:09, Новости дня
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, как изменится территория возле строящегося ледового дворца в Ясеневе. К благоустройству участка между Тарусской и Ясногорской улицами
приступили специалисты комплекса городского хозяйства.

Раньше на этой территории, которую окружают жилые дома, был пустырь. Сейчас здесь строительный городок. А скоро на этом месте сделают пешеходные маршруты, сад с прогулочными аллеями и выходами к станции
Калужско-Рижской линии
метро “Ясенево”, ледовому дворцу и, конечно, жилым домам.

Согласно проекту, территория будет полностью обновлена. Здесь не только обустроят новые пешеходные дорожки, но и отремонтируют уже существующие, а также установят фонари с энергоэффективными светильниками. Кроме того, разместят амфитеатр и сцену с навесом для проведения мероприятий, установят большие качели, организуют место для игры в шахматы.

“В результате благоустройства территория полностью преобразится и станет полноценным современным общественным пространством”, – отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ясенево – один из самых зеленых районов столицы, который продолжает развиваться в том числе благодаря программе “Мой район”. В рамках программы здесь благоустроены пешеходные зоны, пруды на улице Паустовского, парк 30-летия района Ясенево, пешеходная зона “Литовский бульвар”; открыты офисы центров госуслуг “Мои документы”, филиал стоматологической поликлиники, развязка на Новоясеневском проспекте, обустроены парковочные места.

Также в Ясеневе продолжается строительство ледового дворца, а точнее – Многофункционального спортивного комплекса для проведения тренировок и соревнований по фигурному катанию и хоккею. Спортивный объект будет полностью готов в 2024 году.

Ранее сообщалось о передаче инвестору в долгосрочную аренду спорткомплекса в Ясеневе
в рамках государственной программы. Площадь объекта составляет почти 1,1 тысячи квадратных метров. Договор заключен на 25 лет. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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