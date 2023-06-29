 

В Царицыне обустраивают спортивную зону около строящегося участка МСД

29.06.2023, 23:09, Новости дня
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Возле строящегося участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги появятся спортивные объекты и скейт-парк, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Согласно проекту благоустройства, на участке сделают места для отдыха, площадки для занятий баскетболом и настольным теннисом, скейт-парк. Объекты объединит пешеходный бульвар, который станет основной прогулочной зоной. Вдоль бульвара будет велодорожка. Заммэра отметил, что все площадки вдоль улицы Бехтерева сделают на безопасном расстоянии от пешеходных маршрутов.

Скейт-парк будет довольно большим. Его площадь составит одну тысячу квадратных метров. Как рассказал генеральный директор АО “Мосинжпроект” Юрий Кравцов, на том месте появится 14 стрит-фигур для выполнения трюков – такие, как рампы, рейлы и трамплины. Там можно будет кататься на скейтбордах, самокатах, роликах и трюковых велосипедах.

Там же сделают воркаут-площадку, которая включит в себя брусья, качели, турники, перекладины для колец, кронштейны для крепления волейбольной сетки, скалодром, шведские стенки и рукоходы. Также планируется установить малые архитектурные формы для отдыха.

На участке установят:

  • качели;
  • гамаки;
  • лавочки;
  • домики со скамьями;
  • мини-амфитеатры;
  • теннисные и шахматные столы;
  • тренажеры.

Под строительством участка МСД от Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления МЖД подразумевается строительство почти 17 километров дорог (4,9 километра – основной ход, 12 километров – улично-дорожная сеть). Эта часть скоростного диаметра свяжет районы Москворечье-Сабурово, Царицыно и Бирюлево Западное. А благодаря МСД в целом улучшится транспортное обслуживание 48 районов столицы, в которых проживают свыше пяти миллионов человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД – от Лухмановской до Покровской улицы. Протяженность этой дороги составляет 4,7 метра. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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