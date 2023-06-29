 

Aftonbladet – акция сожжения Корана в Стокгольме вызвала возмущение горожан

29.06.2023, 21:39, Новости дня
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У стен Стокгольмской мечети полицией был задержан неизвестный мужчина, который во время акции с сожжением священной для мусульман книги собирался бросить в организатора камень, передаёт издание Aftonbaldet. Как сообщается в статье, других происшествий в ходе провокационной выходки 37-летнего уроженца Ирака Салвана Момике, не последовало, однако акция вызвала возмущение у присутствующих горожан.


AP

28 июня состоялась первая разрешённая шведской полицией акция сожжения Корана в Стокгольме с тех пор, как административный суд постановил, что правоохранители неправомерно отказали в выдачи аналогичного разрешения прошлой зимой. Около обеда люди начали собираться на демонстрационной площадке, где 37-летнему уроженцу Ирака Салвану Момике было позволено сжечь священную для мусульман книгу. Вскоре после начала акции полицейские задержали мужчину, который пытался оказать сопротивление, пишет Aftonbladet.

По словам представителя полиции Стокгольма Хелены Бустрём Томас, мужчина попытался бросить камень в организатора акции, но его остановили прежде, чем он успел это сделать. Как отмечает издание, посредством сжигания Корана Момика намеревался выразить своё недовольство исламом. Через переводчика иракец заявил изданию, что если бы ему не разрешили осуществить задуманное, то шведская демократия была бы в опасности.

К началу акции насчитывалось около 200 присутсвующих, многие из которых были возмущены происходящим. Один из них крикнул: «Коран не в ваших руках, он в наших сердцах, мы знаем его наизусть». Прежде чем Салван Момика положил на Коран бекон, он вырвал из книги страницы и поджёг его, передаёт команда журналистов Aftonbladet с места событий. Спустя полчаса с начала акции люди стали расходиться.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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