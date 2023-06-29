 

Парижский пригород вышел на «белый марш»

29.06.2023, 21:30, Разное
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Убийство подростка полицейским спровоцировало массовые протесты. Макрон призвал правоохранителей к сосредоточенности и уважению

Во Франции 29 июня власти усилили полицейские меры  в ожидании третьего вечера массовых беспорядков.
Они вызваны смертью 17-летнего юноши Наэля М., которого в парижском пригороде Нантере застрелил в упор полицейский, остановивший машину, которая двигалась на большой скорости по выделенной для автобусов линии.

Судя по видеозаписи момента трагедии, у полицейского не было никаких оснований для применения оружия.
Минувшей ночью в ходе беспорядков, которые вспыхнули не только в парижском регионе, но и в других частях страны, ранения, по данным МВД, получили 170 сотрудников правопорядка. 150 человек были задержаны.
Сегодня утром президент Макрон провел в министерстве внутренних дел специальное «заседание кризисной группы».

Источник: Новая газета


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