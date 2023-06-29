Парижский пригород вышел на «белый марш»

Убийство подростка полицейским спровоцировало массовые протесты. Макрон призвал правоохранителей к сосредоточенности и уважению

Во Франции 29 июня власти усилили полицейские меры в ожидании третьего вечера массовых беспорядков.

Они вызваны смертью 17-летнего юноши Наэля М., которого в парижском пригороде Нантере застрелил в упор полицейский, остановивший машину, которая двигалась на большой скорости по выделенной для автобусов линии.

Судя по видеозаписи момента трагедии, у полицейского не было никаких оснований для применения оружия.

Минувшей ночью в ходе беспорядков, которые вспыхнули не только в парижском регионе, но и в других частях страны, ранения, по данным МВД, получили 170 сотрудников правопорядка. 150 человек были задержаны.

Сегодня утром президент Макрон провел в министерстве внутренних дел специальное «заседание кризисной группы».

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