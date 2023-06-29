Мнение: О крупнейшей «разводке» этого сезона… Путин снова всех переиграл?

Очевидное бывает обманчивым, — говорил герой одного детективно-производственного романа. «То, что ты видишь, то, что ты слышишь, то, что ты “знаешь” может быть совсем не тем, что есть на самом деле», — вторит ему другой персонаж из шпионского детектива. И хотя в жизни намного меньше конспирологии, чем в книгах, у неё тоже есть своя «минута славы».

Тем более, в отношении недавних событий с громким началом, тревожным продолжением и невнятным, словно бы нарочно «смазанным» финалом. Некая недосказанность всё ещё остаётся в ноосфере, не позволяя «выкинуть и забыть». Доскажем?

ОК, за нас это сделал «журналист-расследователь» Саймон Херш, автор теории большого взрыва «Северных потоков». И как бы её ни отвергали правоверные СМИ поначалу, сейчас они с не меньшим азартом обсуждают, что «трубу» вполне могли взорвать украинские боевые водолазы с арендованной яхты в Балтийском море. Так что, быть может, к словам ветерана расследовательской журналистики стоило бы прислушаться и на этот раз.

А говорит он в очередной раз то, что идёт вразрез с мейнстримом.

По его данным, вопреки продвигаемому в СМИ мнению, что «события 24.06.2023» ослабили #власть российского президента, в американском разведсообществе думают ровно противоположное. Эти события лишь укрепили позиции Владимира Путина.

Как отмечает журналист, американская разведка ещё в январе осознала неизбежность конфликта между Минобороны России и ЧВК «Вагнер». Источник Саймона Херша отмечает, что силы «оркестрантов» были полезны при наступательных операциях, но затем Москва сменила стратегию и перешла к обороне. А кремлёвский повар якобы отказался принять эти изменения и настаивал на проведении наступательных операций, на которые его подчинённые были натренированы с самого начала.

В итоге ему позволили израсходовать резервы живой силы и огневой мощи в боях за Артемовск-Бахмут — цель, не имевшую стратегического значения ни для Москвы, ни для Киева. Саймон Херш пишет, что Владимир #Путин в этом вопросе полностью поддержал армию, которая позволила Евгению Пригожину выставить себя дураком, а теперь «с позором исчезнуть». Причём «без лишних военных усилий и политического столкновения» с поклонниками «музыкантов». «Довольно умно», — резюмирует анонимный источник журналиста.

Тем временем единоначалие в армии восстановлено, добровольческие подразделения полностью переходят под Минобороны, в том числе и те, кто действовали в «оркестре», а недавний демиург, которому прочили роль этакого «делателя королей» в будущей России, теперь торгуется за личные гарантии. И всё это — на глазах у почтеннейшей публики, которая не заметила главного.

Умно?

Верим?

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