Богемный шик лета 2023: особенности стиля бохо и секреты создания стильных образов

Летом 2023 года мода настойчиво обращается к тенденциям 70-х, 90-х и 2000-х годов. Тогда как бохо-шик – это своеобразная смесь всех этих направлений. Стиль бохо зародился в конце 60-х, в его основе – влияние хиппи и богемы. Если добавить к нему немного современности и гламура, вы получите стиль бохо-шик, который развился в 2005 году, а своего расцвета достиг в 2008-2011 годах. Затем он то отходил в сторону, то вновь появлялся на острие моды, принимая разные обличья.

Он отличается множеством цветов и узоров, ассоциирующихся с атмосферой хиппи 70-х. Этот тренд очень удобен и олицетворяет свободу духа. Вы можете сочетать его с другими стилями, например, с готикой. Выбор безграничен, и вы можете выразить себя весьма оригинально, применив индивидуальный подход. Стилисты раскрывают секреты создания стильных образов в стиле богемного шика, предлагая варианты летних нарядов.

Основные компоненты стиля бохо-шик

Три основных компонента стиля бохо-шик – это цвета, узоры и аксессуары. Нужно отметить, что грань между стилем бохо-шик и хиппи невелика. Винтажные платья макси в сочетании с пиджаками или джинсовыми куртками просто необходимы. Ковбойские сапоги с джинсами, футболкой и вязаным крючком кардиганом или жакетом – это классика. Очень важную роль играют аксессуары, которые должны гармонировать с нарядом, чтобы образ был завершенным.

Цвета

Забудьте о ярких неоновых цветах, таких как розовый и желтый. Отдавайте предпочтение землистым тонам и более темным пастельным. Подумайте о красках осени. Хотя цвета, присущие бохо-шику, довольно нейтральные, сочетаясь друг с другом, они выглядят очень стильно. Коричневый, зеленый, терракотовый, темно-желтый идеально подходят в качестве основных цветов. А вот придать яркости наряду помогут смелые аксессуары.

Узоры и ткани

Стиль бохо-шик не приемлет минимализма. Выбирайте одежду с разнообразными узорами: геометрическими, цветочными, в горошек, шотландку и так далее. Образ, вдохновленный бохо, не должен состоять исключительно из скучных пастельных тонов, не иметь узоров или цветочных рисунков. Еще один важный элемент этого тренда – ткань. Бархат, замша, кружево и полотно, связанное крючком, – это основные составляющие богемной моды.

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Аксессуары

Что касается аксессуаров, то их должно быть много, и на них придется потратиться! Большое количество металлических украшений идеально впишется в ваш наряд и дополнит создаваемый образ. За образец можно взять, например, Фиби Баффей, одну из героинь сериала “Друзья”, с ее большим количеством колец и браслетов.

Приобретите массивные серьги или серьги-подвески, сочетайте их с эффектным ожерельем и множеством колец. Вязаные крючком сумки просто необходимы этим летом, как и кожаные рюкзаки.

Сочетание с готикой

На первый взгляд сочетание бохо и готики может показаться странным. Однако стилисты считают его весьма эффектным. Оно предполагает непременное присутствие черного цвета в наряде в виде платья или рубашки, юбки, брюк. Образ дополняется тканью с узором, но также темных тонов. Ковбойская или черная соломенная шляпа идеально подойдет к такому луку, как и черные ковбойские сапоги.

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Бохо-шик в офисе

Если ваше рабочее пространство не предполагает строгих правил в отношении одежды, вы можете использовать один из двух образов, представленных на фото. Это макси-платье с цветочным принтом, туфли на каблуке и модная сумочка. В этом наряде вы будете чувствовать себя особенно женственной. А можно надеть джинсы с белой футболкой и рубашкой в стиле бохо с короткими рукавами поверх нее. Дополните лук множеством браслетов и колец.

Платье для гостьи на свадьбе

Если вы приглашены на свадьбу в стиле бохо, возникает вопрос: что надеть? Прежде всего, вы должны соблюдать этикет. Не носите белое, черное и яркие цвета. А вот такие цвета как желтый, зеленый, терракотовый или синий идеально подходят для этого случая. Платье макси с прозрачными рукавами и цветочным рисунком – один из самых востребованных вариантов.