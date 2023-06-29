Основа важнее блесток: основные шаги при создании трендового эфирного макияжа

Тенденции эфирного макияжа занимают лидирующие позиции, и мы должны признать их превосходство. Если вам мало образов мистических фей, тогда пришло время вернуть молодость с помощью мягкого и причудливого макияжа. Мы говорим о фиолетовых и розовых оттенках, переливающихся бликах, мерцающих серебристых и золотых тонах, нежных мазках и блестящих аксессуарах.

Выражение индивидуальности

Эфирная аура процветает благодаря романтике, воображению и большому творчеству, поэтому можно с уверенностью сказать, что нет никаких руководств или строгих правил, определяющих, что вы должны делать. Тем не менее один из важных советов – это обратить внимание на основу, базу. Поскольку неземные образы подчеркивают уникальность и индивидуальность, вам следует использовать меньше маскировки. Чтобы поддержать эту эстетику, вам нужна легкая основа, чтобы выразить себя. И в этом поможет основа.

Эфирный макияж начинается со светлой основы

Основа необходима, если вам нужен эфирный макияж. Вы можете рассмотреть тонирующие увлажняющие средства, бальзамы для устранения пятен, кремы для коррекции цвета и консилеры, поскольку эти варианты могут дать вам увлажненное и полупрозрачное покрытие. Если вы предпочитаете использовать тональную основу, выберите продукцию легкой консистенции или другие варианты, такие как сыворотка и тональная основа.

Также очень важно знать, как подобрать правильный оттенок тонального крема для вашей кожи. Отталкивайтесь от оттенка вашей кожи при выборе таких косметических средств, прежде чем отправиться за покупками. Далее нужно обработать скулы, и здесь начинается самое интересное. Используйте румяна, чтобы на щеках появился румянец, и хайлайтер, чтобы придать сияние скулам и переносице. Румяна добавляют нужный оттенок, а хайлайтер придает сияние, создавая гармоничный блеск на коже.

Финальные штрихи

Уделите внимание бровям. Расчешите брови, покройте их гелем для фиксации волосков. Заполните пустоты карандашом для бровей.

Нанесите основу для век, прежде чем использовать нейтральные или пастельные тени для век в качестве основы. Нанесите более темный оттенок на складку века и покройте кожу серебристым или золотым оттенком в уголках глаз.

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Блестящие тона создают эфирную иллюзию. Затем нанесите немного туши и подводки для глаз. Правильная тушь может удлинить ваши брови и создать мечтательный, сказочный вид, поэтому используйте тушь для объема.

Используйте блестки, пайетки и многое другое, чтобы украсить глаза и скулы.

В завершение нанесите на губы легкий блеск и цвет и не забудьте нанести немного хайлайтера прямо над губами.

Вместо заключения

Теперь вы знаете, как сделать самостоятельно трендовый эфирный макияж. Все шаги, описанные выше, могут воспроизвести даже новички в бьюти-сфере. Поэтому не бойтесь, что у вас что-то может не получиться.

Экспериментируйте, выбирайте разную основу, разные тени для век и другие косметические средства, пока не отыщете свой вариант. Помните, что макияж в первую очередь является выражением вашего внутреннего “я”.