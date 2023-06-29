 

“Смогу ходить сама” – Поргина восстанавливается после сложной операции

29.06.2023, 20:27, Разное
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Несколько лет назад с отправившейся на отдых Людмилой Поргиной произошло несчастье: она сломала пальцы на одной из ног. И, пусть со временем переломы срослись, боль при каждом шаге не покинула артистку.

Намучившись с ограничениями при передвижении вдова Николая Караченцова обратилась к врачам. Хирурги провели сложную операцию: установили штифты и, ненадолго, спицы. Фиксирующие элементы, сообщила актриса “Ленкома” ей уже сняли.

“Прооперировали замечательно. Я, конечно, волновалась. Но все прошло успешно”, – поделилась своей радостью Людмила Поргина с журналистами.

Теперь Поргина восстанавливается и проходит реабилитацию. Кроме того, врачи наказали заслуженной артистке РФ носить специальный послеоперационный ботинок Барука, который позволяет не задействовать прооперированные пальцы при ходьбе.

“Осталось шестнадцать дней, после чего я смогу ходить уже сама”, – порадовалась Людмила Поргина.

Рассказала вдова Николая Караченцова ранее и о своих дальнейших планах на работу в “Ленкоме”. Собирается Людмила Поргина написать заявление на увольнение если, по выходу с больничного, ее не переведут со второстепенных ролей на главные.


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