 

В Москве подготовили к зиме более трети жилых домов

29.06.2023, 20:27, Новости дня
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил о подготовленной к осенне-зимнему периоду и отопительному сезону трети жилых домов столицы. Ведется масштабная работа, в которой задействованы сотрудники всех ресурсоснабжающих предприятий и организаций.

По словам Бирюкова, в настоящий момент к отопительному сезону подготовлено свыше 11 тысяч жилых домов. “В них возобновлено горячее водоснабжение после гидравлических испытаний”, – рассказал заммэра.

Организация испытаний тепловых сетей является одним из основных направлений подготовки к осенне-зимнему периоду. Гидравлические испытания теплосетей начались в середине мая – сразу после отключения отопления.

Специалисты Московской объединенной энергетической компании (ПАО “МОЭК”) до начала отопительного сезона проверят свыше 17 тысяч километров сетей. Сначала они по очереди выводят отдельные участки трубопроводов из эксплуатации. В них повышается давление, благодаря чему становится возможным выявление потенциально ненадежных зон, которые подлежат ремонту.

К началу осенне-зимнего периода специалисты подготовят свыше 74 тысяч объектов, включая 34 тысячи многоквартирных домов.

“Все мероприятия завершим в установленный срок – до 1 сентября”, – говорится в телеграм-канале “Городское хозяйство Москвы”.

Отопительный сезон в Москве начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не поднимается выше восьми градусов по Цельсию, а прогноз погоды сообщает лишь о похолодании. Тепло в дома перестает поступать, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится больше восьми градусов.

В прошлом году тепло в столичные жилые дома начали подавать 18 сентября, когда в городе существенно похолодало.

Подробная информация об отопительном сезоне в Москве представлена на портале www.mos.ru.

Ранее Петр Бирюков рассказывал о благоустройстве 160 территорий образовательных учреждений. Эти места, по словам чиновника, станут районными точками притяжения. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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