Компания Lexus обновила седан ES в США

Известная компания Lexus официально презентовала обновленный седан Lexus ES.

Данный автомобиль является самым продаваемым автомобилем премиального бренда. Вместе с тем новинка отличается увеличенными 18-дюймовыми колесными дисками. Также предусмотрели широкую линейку комплектаций автомобиля. На центральной панели установили 12,3-дюймовый экран мультимедийного комплекса. Также новинка Lexus ES имеет проекционный экран и обновление программного обеспечения «по воздуху».

Под капотом предложены различные силовые агрегаты с отдачей от 250 до 300 л.с. мощности. Что касается электрического исполнения автомобиля, то оно пока не предложено разработчиками в продаже.