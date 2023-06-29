 

Компания Lexus обновила седан ES в США

29.06.2023, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известная компания Lexus официально презентовала обновленный седан Lexus ES.

Данный автомобиль является самым продаваемым автомобилем премиального бренда. Вместе с тем новинка отличается увеличенными 18-дюймовыми колесными дисками. Также предусмотрели широкую линейку комплектаций автомобиля. На центральной панели установили 12,3-дюймовый экран мультимедийного комплекса. Также новинка Lexus ES имеет проекционный экран и обновление программного обеспечения «по воздуху».

Под капотом предложены различные силовые агрегаты с отдачей от 250 до 300 л.с. мощности. Что касается электрического исполнения автомобиля, то оно пока не предложено разработчиками в продаже.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Загадочное существо заметили у берегов Южной Каролины

30.06 / “Очень красивая” – Собчак заподозрили в беременности после снимка с выпирающим животом

30.06 / Выгодны ли инвестиции в жилье в 2023 году?

30.06 / “Стоит безумно дорого” – молодящаяся Успенская рассказала о запланированном вмешательстве

30.06 / Порошина подверглась критике за неудачный образ: Прическа как у бабки

30.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Вышка для Вышкина

30.06 / Ученые выяснили, как произошло насыщение древней Земли кислородом

30.06 / “Мудрые женщины”: эксперт объяснил дружбу жен Эмина Агаларова

30.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Конференция по восстановлению Украины в Лондоне: планирование империалистического грабежа

30.06 / Инновационное решение для бедных регионов: одноразовое мыло Tab Soap

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика