Мнение: Пригожин обиделся?

И обидели его угрозой отстранения от участия в специальной военной операции?

Глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что за несколько дней до попытки мятежа хозяину ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину сообщили о необходимости подписать контракт с минобороны. И пригрозили отстранением от участия в СВО, если контракт не будет подписан.

Дословно: «За несколько дней министерство обороны заявило, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с минобороны. И все начали это решение, абсолютно правильное решение, выполнять. Все, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае ЧВК Вагнера не будет принимать участие в специальной военной операции. То есть не будет выделяться финансирование, материальные средства» – заявил Картаполов и добавил: «Сложилось следующее. Первое — это деньги. Второе — глупые и непомерные амбиции. Третье — это возбужденное состояние. Вкупе все это вылилось в попытку государственной измены и обман своих боевых товарищей» (отсюда).

Выходит, что Пригожин обиделся на угрозу отстранения от участия в СВО? И очень огорчился, что ЧВК «Вагнер» могут выгнать из зоны проведения спецоперации? Потому и начал бузить?

Рис. отсюда

Фотография Андрея Картаполова отсюда

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