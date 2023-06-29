Россиянам рассказали о новом туристическом тренде

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, заявил, что стоимость перелетов за последнее время увеличилась, поэтому россияне начали выбирать места отдыха поближе к дому.

Выбор между местными и региональными центрами туризма – новая тенденция. Россияне экономят деньги на поездке, но, в свою очередь, выбирают жилье подороже. Так как курорт находится не слишком далеко от места проживания отдыхающих, то они быстрее добираются с отдыха домой.

По аналогичным причинам российские отдыхающие начали чаще обращать внимание на юг Российской Федерации – Черноморское побережье. Здесь есть множество вариантов для туристов: Сочинский район, район Анапы, Туапсе. Одним из самых доступных вариантов эксперты также назвали Азовское побережье.

Барзыкин добавил, что россияне начали часто отдыхать в Минеральных Водах и Калининграде. По его словам, эти места почти всегда находятся рядом с топом.