 

Росатом построит в Боливии промышленный комплекс по производству лития

29.06.2023, 20:00, Разное
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Как пишет сайт президента Боливии Луиса Арсеса, компания “Росатом”, построит в Боливии промышленный комплекс по производству и переработке лития.

Первый крупный зарубежный литиевый проект стоимостью около 600 миллионов долларов, который будет осуществляться “Росатомом”, представляет собой масштабное производство этого металла. В рамках него предполагается построить промышленный комплекс, способный производить 25 000 тонн литий-карбоната ежегодно.

Ранее сообщалось, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) госкорпорация “Росатом” и правительство Чукотского автономного округа подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта малой атомной электростанции (МАТЭС) на новом реакторе “Шельф-М”. Данное соглашение определяет намерения и порядок организации взаимодействия сторон, участвующих в проекте АСМН. Цель проекта – обеспечить низкоуглеродным и надежным источником энергии золотой рудник “Совиное” и населенные пункты Чукотского автономного округа.


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