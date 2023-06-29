Рупор кремлевской пропаганды: Вбросы про Суровикина

Относительно вчерашних вбросов про то, что "генерал Суровикин в тюрьме".

Суровикин продолжает выполнять свои обязанности в зоне СВО. Никто его не арестовывал, не увольнял из армии и не сажал в тюрьму. Как пишут, сегодня был на военном совещании в Ростове. Видео с ним также будет показано в ближайшее время.

Также смешно вчера было читать вбросы про то, что видео с Суровикиным от 24 июня было "записано в тюрьме".

На самом деле оно было записано в зоне СВО. Ну а про тюрьму и вовсе смешно, с учетом того, что на видео Суровикин с оружием. В общем, обычный информационный наброс западной пропаганды, которую у нас некоторые заглотили. И не только в данном случае.

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