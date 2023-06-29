 

Рупор кремлевской пропаганды: Вбросы про Суровикина

29.06.2023, 19:55, Разное
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Относительно вчерашних вбросов про то, что "генерал Суровикин в тюрьме".
Суровикин продолжает выполнять свои обязанности в зоне СВО. Никто его не арестовывал, не увольнял из армии и не сажал в тюрьму. Как пишут, сегодня был на военном совещании в Ростове. Видео с ним также будет показано в ближайшее время.
Также смешно вчера было читать вбросы про то, что видео с Суровикиным от 24 июня было "записано в тюрьме".
На самом деле оно было записано в зоне СВО. Ну а про тюрьму и вовсе смешно, с учетом того, что на видео Суровикин с оружием. В общем, обычный информационный наброс западной пропаганды, которую у нас некоторые заглотили. И не только в данном случае.

Источник: Colonel Cassad


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