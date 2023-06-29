Мнение: Страна победившего печатного станка, дедолларизация Аргентины и Китай за Мальвинские острова

1. В Аргентине, которая когда-то собиралась стать аналогом США в Южном полушарии, сейчас очередной жёсткий экономический кризис, которых там было множество за последнее столетие. Для понимания масштаба проблем: ключевая ставка ЦБ Аргентины сейчас составляет 97 %, что теоретически означает ставку по кредитам выше 100% годовых. Инфляция в стране в этом году также ожидается жуткая (см. заглавный график). Сбережения в аргентинском песо стремительно обесцениваются, народ вовсю скупает иностранную валюту. Каким образом богатая природными ресурсами страна, с плодородными почвами и развитым сельским хозяйством смогла дойти до такой жизни?

Ответ давно известен – аргентинские власти снова соблазнились печатным станком, который там раз за разом периодически запускают на полную мощь. За многие десятилетия печать необеспеченных денег стала устойчивой традицией (ссылка):



Жизнь в условиях кризиса и экономического хаоса для аргентинцев в целом привычна. За свою историю страна прославилась как серийный банкрот: она пережила девять дефолтов, причем семь последних — всего за семь десятилетий с 1951-го по 2020-й.

Еще в начале ХХ века перспективы Аргентины выглядели более чем радужно и были сопоставимы с перспективами США. Подушевой доход в стране, на тот момент одной из десятка крупнейших экономик мира, был вполовину выше, чем в Италии, и примерно в три раза выше, чем в Японии, — странах, которые к концу столетия оказались далеко впереди. Колоссальные просторы плодородных земель и пастбищ, приток мигрантов из Европы, ищущих лучшей жизни в Новом Свете, помогли государству стать настоящим торговым гигантом, лидером по экспорту зерна и мяса. С последним помогли появившиеся в конце XIX века рефрижераторы, давшие возможность поставлять говядину на европейские рынки.

Однако прошлое столетие с его чередой внешних шоков и проблем внутри страны сделали историю Аргентины историей несостоявшегося экономического успеха. Неприятности начались после Великой депрессии 1920-х годов, последствия которой обрушили внешний спрос и спровоцировали начало кризиса в Аргентине. Реакцией на него стал приход к власти одной из ключевых для страны фигур — полковника Хуана Перона, чьи идейные последователи находятся у власти и сегодня. Перон был президентом с середины 1940-х до середины 1950-х — а потом, с долгим перерывом на изгнание после военного переворота, еще примерно год в начале 1970-х, до своей смерти.

Аргентину времен его правления называют классическим примером политики экономического популизма с невниманием к инфляционным рискам — в частности, склонностью по необходимости прибегать к эмиссии недостающих средств, разгоняющей рост цен.

Практики допечатывания денег в стране не оставляли и после Перона: к примеру, в 1980-е пополнять бюджет таким образом понадобилось после проигранной войны на Фолклендах, которую Аргентина сама же и начала.

К концу 1980-х в стране расцвела гиперинфляция в разы масштабнее нынешней: темпы роста цен измерялись тысячами процентов. За шоками последовали попытки реформ, но их успехов закрепить не удалось, и ситуация вновь начала ухудшаться. К тому же подлила масла в огонь и внешняя обстановка — азиатский кризис 1997-го, тот самый, что спровоцировал и российский дефолт годом позднее.

Для Аргентины кульминация новых проблем последовала в 2001 году — с провалом программы от Международного валютного фонда (МВФ), жестокими протестами на улицах, политическим коллапсом, бегством президента на вертолете и очередным дефолтом. В 2002 году в долларовом выражении экономика упала почти вдвое, что стало настоящей экономической катастрофой.

Еще один дефолт последовал в 2014-м — на этот раз связанный не с неплатежеспособностью страны, а с судебной блокировкой выплат из-за спора по части старого долга. Уже к 2015 году, с приходом нового правительства, появились поводы для оптимизма, но в 2018-м все снова пошло не так, во многом определив проблемы сегодняшнего дня.

В стране случилась крупная засуха, ударившая по производству и поставкам зерновых, в первую очередь сои, обеспечивавшей около четверти аргентинского экспорта, — и без того дефицитный бюджет столкнулся с дополнительным снижением доходов. Уровень долговых обязательств оставался высоким, а песо резко слабел — в том числе и из-за внешних факторов: тогда инвесторы выводили деньги с развивающихся рынков на фоне повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В попытках решить проблему правительство, несмотря на неудачный опыт 2001 года, обратилось за кредитом к МВФ: было согласовано выделение средств на сумму в 57 миллиардов долларов, рекордную в истории организации. Условием действия программы было сокращение бюджетных трат и борьба с инфляцией, однако рост цен затормозить не удавалось, несмотря на довольно жесткие меры со стороны ЦБ.

В 2019 году в стране сменилась власть: президентом стал Альберто Фернандес, который остается на посту и сейчас. Инфляция при нем только разогналась, по итогам года составив 54 процента, на рынках последовала распродажа государственных облигаций, и к маю 2020-го Аргентина допустила очередной дефолт, всерьез усложнивший доступ к новому финансированию.

Проблем добавил экономический ущерб от пандемии, и власти, в традициях Перона, запустили печатный станок, чтобы найти денег на социальные нужды, что закономерно усугубило инфляционный кризис.

А ведь если бы не стойкость финансовых властей России, ЦБ и Минфина, которые сумели отбиться от настойчивых требований вредителей запустить печатный станок со стороны (псевдоэкономистов, и жадных до распила бюджета лоббистов), на месте Аргентины сейчас могла бы оказаться Россия.

К счастью, мы оказались умнее. Несмотря на 20 тысяч западных санкций и идущие вдоль наших границ боевые действия, наши финансовая система сейчас крепка, а наша экономика в целом чувствует себя очень уверенно.

2. Нынешний кризис в Аргентине все же отличается от прошлых. Да, в стране опять повышенный спрос на доллары, а МВФ и западные страны опять предлагают кредиты на грабительских условиях, обставленные к тому же политическими требованиями.

Но в этот раз есть альтернатива. Поддержать экономику Аргентины кредитами может Китай, и Китай же может предоставить аргентинцам юань для использования в международных расчётах в качестве замены доллару. Собственно, это уже и происходит: более 500 аргентинских компаний запросили у местного ЦБ разрешение на оплату импорта в юанях, уже были разрешены сделки почти на 3 миллиарда в пересчёте на долларовый эквивалент (ссылка). По иронии судьбы, даже американским компаниям в Аргентине теперь приходится использовать юань в расчётах.

Таким образом, процесс дедолларизации стремительно охватил ещё одну крупную страну. Причём даже нельзя сказать, что это произошло из-за ужасных отношений Аргентины с США – отношения, конечно, плохие, США в Латинской Америке заслужили повсеместную ненависть, но всё же Буэнос-Айрес не в состоянии войны с Вашингтоном и не под санкциями.

Хватка США ослабла, даже в американском полушарии. Зависимые от США либо нейтральные страны переходят в китайский лагерь, – просто потому, что китайцы могут предложить больше, причём без удара ножом в спину в качестве бесплатного бонуса к финансовой помощи.

3. Китайцы давят не только на США, угрожая разместить базу на Кубе. Британия, как главный приспешник американцев, также навлекла на себя гнев Китая (ссылка):

Посол Китая в ООН Гэн Шуан поддержал права Аргентины на Мальвинские острова и призвал страны отказаться от «колониального мышления», предупредив о его серьезных последствиях для международного порядка.

Гэн, заместитель постоянного представителя Китая в ООН, сделал комментарии во вторник специальному комитету по деколонизации, который принял резолюцию, призывающую Великобританию и Аргентину возобновить переговоры по островам, также известным как Мальвинские острова.

«Вопрос о Мальвинских островах — историческое наследие колониализма. Хотя колониальная эпоха прошла, гегемонизм и силовая политика, соответствующие колониальному мышлению, все еще существуют сегодня», — сказал он.