В Минске откроют филиал МГИМО

С сентября в белорусской столице начнет работу филиал МГИМО. В учебное заведение будут принимать местных абитуриентов, а по целевым программам смогут поступать военные – ветераны боевых действий на Украине, в Сирии и ЦАР.

В вузе будет два языка преподавания – русский и тарашкевица. Студенты будут изучать международные отношения, международное уголовное право и криминалистику, африканистику, арабистику, а также иностранные языки: украинский, арабский, суахили и центральноафриканский.

По словам ректора вуза Анатолия Торкунова, такие меры помогут разгрузить основной и одинцовский корпуса и «снять напряжение среди студентов и преподавателей». Руководитель университета не уточнил, о каком именно напряжении идёт речь.

Источник среди учащихся приводит некоторые любопытные детали этой истории. Часть студентов из числа поступивших в январе этого года обвинили администрацию вуза в создании искусственного дефицита учебников по международному гуманитарному праву, после чего предприняли «поход» к кабинету ректора. В качестве альтернативы им был обещан перевод в белорусский филиал.

В Минске обещают, что проблем с литературой у студентов не будет. В здание филиала уже доставлены учебники и монографии. Среди книг можно найти: «Сто великих мятежников и бунтарей», «10 дней, которые потрясли мир», а также научные работы, посвящённые пивному путчу, походу на Рим и деятельности Франциско Франко.

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