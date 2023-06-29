“Чтобы снять первый клип, пришлось продать квартиру”: “Лицей” о дружбе в коллективе и своих главных хитах

Группа “Лицей” впервые появилась в 1991 году. Удивительно, что спустя более тридцати лет коллектив продолжает свое существование. Правда, в обновленном составе и под руководством солистки Анастасии Макаревич, которая является продюсером группы.

О новом составе

За время существования коллектива состав постоянно менялся. С 2020 года и по сей день группа состоит из Анастасии Макаревич, Софии Тайх и Анны Щеголевой.

Макаревич вспомнила, что когда Тайх впервые пришла на прослушивание, то поразила всех своим потрясающим вокалом. А ведь организаторы уже совсем отчаялись подобрать певицу, которая умеет петь. Щеголева попала в коллектив, успешно пройдя кастинг.

О дружбе в коллективе

Солистки признаются, что у них прекрасные отношения. «Мы все друг друга любим», – заявляют девушки. По словам Щеголевой и Тайх, в группе отсутствует дедовщина. Бывают рабочие моменты, когда где-то что-то нужно подкорректировать или кто-то кому-то делает замечания, то это нельзя назвать дедовщиной.

Макаревич признается, что с кем-то из бывших участниц коллектива поддерживает отношения, а с кем-то нет.

О хитах и первом клипе

Группа «Лицей» обрела популярность после релиза песни «Осень». Кстати, первый клип на эту композицию был очень дорогостоящим. Макаревич подтверждает информацию о том, что для съемок ролика пришлось продать недвижимость: целые три квартиры.

Любопытно, что до песни «Осень» у группы «Лицей» уже было выпущено два альбома. Туда вошли такие песни как «Субботний вечер», «Домашний арест» и другие. Но так получилось, что их практически никто не слышал, а выстрелила только «Осень». Уже когда к коллективу пришла популярность, они стали переиздавать первые альбомы для того, чтобы освежить старый материал и наполнить им свой репертуар. Макаревич утверждает, что эти песни они поют и по сей день.

О юбилейных концертах

По словам Макаревич, на 25-летие группы был организован юбилейный концерт. Правда, на него пришли не все бывшие участницы, но тем не менее он состоялся. Также в интернете тоже был приятный бонус для фанатов: интерактив с солистками. Сейчас Макаревич все больше задумывается над тем, что можно было бы сделать концерт к 35-летию группы.

О поклонниках

Солистки группы отмечают, что у них интеллигентные и воспитанные поклонники. Поэтому никогда не возникало каких-то опасных ситуаций, преследований и т. д. Макаревич вспомнила, как однажды на концерте спустилась в зал. А она тогда приболела и чувствовала себя неважно, у нее пропал голос. И вот один из поклонников подхватил артистку на руки. Когда Макаревич попросила его «Поставь меня на пол», тот тут же исполнил просьбу.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Солистки группы отмечают, что у них на протяжении долгих лет есть один верный и преданный поклонник Евгений. Ему они передают привет при каждой возможности, когда общаются с журналистами, дают интервью. Евгений обладает эксклюзивными материалами. Например, у него есть уникальные кадры, сделанные за кулисами, за сценой.

О мужчине мечты

Солистки группы рассказали о том, каким должен быть в их представлении идеальный мужчина. Тайх перечислила такие особенности как: энергичный, дальновидный, талантливый, здоровый, хорошо зарабатывающий, надежный.

«Умный, красивый, хорошо сложенный. Мне важно, чтобы мужчина был нежный», – призналась Макаревич. Певице нравится, когда избранник не боится проявлять нежность, когда может просто подойти и обнять.

О бывший солистках

Первый состав группы включал в себя Макаревич, Лену Перову, Изольду Ишханишвили. Перовой было 15 лет, двум другим солисткам — по 14 лет.

Продюсером группы был отчим Макаревич. Он скончался девять лет назад. С того момента продюсером стала Макаревич.

Она является бессменной участницей коллектива по сей день. Ее карьера и личная жизнь сложились удачно. Макаревич в 2000 году вышла замуж, через три года родила первого сына, а еще через шесть лет второго.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Лена Перова была уволена из группы в 1997 году. Она примкнула к группе «Амега», затем записала сольный альбом. Перова снималась в кино, принимала участие в реалити-шоу и стала довольно медийной персоной.

Но с начала десятых ее жизнь пошла под откос в связи с гибелью очень близких людей. Долгое время Перова не появляется на публике. Ей не удалось создать свою семью и родить детей.

Изольда Ишханишвили ушла из группы в 2001 году. По словам Макаревич, коллега не выдержала жесткого гастрольного графика. Она устала от бесконечных гастролей и концертов, поэтому приняла решение заняться личной жизнью. Вскоре вышла замуж, родила сына.

По сей день певицу можно найти в соцсетях. Она ведет гламурный образ жизни, отдыхает на дорогих курортах, посещает периодически светские тусовки.

Интересно, что в «Лицее» в свое время пела Анна Плетнева. Сегодня она известна как солистка группы «Винтаж». Плетнева в одном из интервью призналась, что в коллективе чувствовала, что ей не хватает пространства для развития. Она не хотела быть «одной из», ей хотелось самой блистать на сцене. Амбиции помогли Плетневой взобраться на музыкальный Олимп без «Лицея».