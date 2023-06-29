Не складываем, а сворачиваем: как уместить весь гардероб в багаж и что взять с собой в отпуск

Отправляясь в отпуск, мы часто сталкиваемся с проблемой сборки багажа, потому что сделать это правильно намного сложнее, чем это кажется. Есть некоторые достаточно простые способы того, как можно собрать чемодан. Вот несколько таких способов, а также советы относительно того, что стоит взять с собой в отпуск.

Правильно выбрать чемодан

Очень важно приобрести вместительный и прочный чемодан. Лучше всего приобрести модель, выполненную из поликарбоната. Это довольно прочный и легкий материал, который прослужит на протяжении длительного времени.

Также важно обратить особое внимание на ручку. Она не должна болтаться. Важно, чтобы она сидела очень плотно в пазах. Колесики у качественного чемодана должны легко вращаться на 360 градусов и при этом они не гремят при движении. В идеале их должно быть 4, а не 2.

Желательно если внутри будут находится специальные фиксирующие резинки, которые будут надежно удерживать вещи внутри. Особенно это актуально, если перевозите слишком хрупкие предметы.

Если же совершаете перелет с сумкой или рюкзаком, стоит выбирать легкую модель, выполненную из технологичных и прочных материалов.

Использовать упаковочные кейсы

Специальные органайзеры помогают сэкономить достаточно много места в чемодане.

Если планируете брать с собой достаточно громоздкие вещи, то стоит приобрести специальные вакуумные пакеты и поместить в них одежду. Так они будут занимать намного меньше свободного места.

Не складывать, а сворачивать вещи

Это действительно отличное решение. Все это по причине того, что если одежду не складывать, а сворачивать, то так она будет намного меньше мяться. При этом тяжелые предметы и обувь нужно обязательно укладывать на дно чемодана. Таким образом они останутся более аккуратными.

Чтобы все было сложено более аккуратно, нужно свернуть носки рулонами и засунуть внутрь туфель или ботинок.

Сворачивать можно пуловеры, футболки, рубашки, джинсы. Если они будут скатаны в плотный валик, то точно не помнутся. Платья, юбки, пиджаки и брюки стоит сложить стопкой. Они должны находиться на самом верху чемодана. Стоит помнить о том, что чем плотнее будут сложены вещи, тем меньше вероятности того, что они помнутся.

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Заранее составить список вещей

Важно помнить о том, что не нужно собираться в самый последний момент. В противном случае можно набрать очень много совершенно ненужных вещей, которые абсолютно не потребуются в поездке. Стоит составить список вещей, чтобы не взять с собой ничего лишнего.

Не нужно перегружать чемодан, так как это доставляет определенный дискомфорт. К тому же в аэропорту зачастую приходится доплачивать за перевес.

После того как будет составлен список, через некоторое время его нужно будет перечитать снова. Возможно есть что-то лишнее, что можно оставить дома.

Определиться с цветовой палитрой

Стоит выбрать 3-4 основных цвета, которые хотелось бы носить и которые будут хорошо сочетаться друг с другом.

Отличным решением станет одежда черного, бежевого, белого, серого цветов. Также можно положить 1-2 яркие вещи или же наряды с красивым принтом.

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Ехать в самых тяжелых вещах

Многие люди предпочитают путешествовать в спортивном костюме. Однако лучше всего надевать на себя самую тяжелую одежду, которую планируете взять с собой. Это может быть пальто, джинсы, тренч, свитер, жакет. Это поможет значительно сэкономить свободное место в багаже.

Отправить вещи заранее

Этот вариант может показаться на первый взгляд достаточно странным, однако, на самом деле это не так. В некоторые города можно отправить себе вещи почтой или же транспортной компанией. Это намного проще и выгоднее, чем платить за багаж.

За несколько недель до предполагаемой поездке нужно отправить посылку, получить ее по прибытии, а когда нужно будет ехать домой, сделать точно так же.

Вот что потребуется для проведения комфортного отдыха.

Одежда и обувь

Отправляясь в отпуск, многие из нас решают брать с собой очень много вещей с намерением все их носить в отпуске. Однако на самом деле это очень большая ошибка. В итоге мы носим только лишь шорты и пару маек, а все остальное так и остается просто лежать в чемодане.

Лучше всего подготовить определенную гардеробную капсулу, в которой все вещи будут идеально сочетаться между собой. Также не стоит забывать о нижнем белье и пижаме.

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Стоит выбирать вещи, выполненные из натуральных тканей, в частности, таких как хлопок, лен, муслин, поплин. Такие материалы хорошо пропускают воздух, в них совсем не жарко и их не нужно слишком сильно разглаживать. Можно позволить себе легкую небрежность.

Чтобы не взять ничего лишнего, стоит упаковать не новинки, которые успели купить в этом сезоне, а просто собрать капсульный гардероб. Важно, чтобы вещи хорошо сочетались друг с другом. Лучше всего взять шорты, футболки, сарафан, топы, свободную юбку, рубашку, платье. Можно сочетать эти вещи вместе и дополнить подходяще обувью.и аксессуарами.

Лучше всего взять сразу несколько купальников. Один должен быть слитным и пара раздельных. Пока один сушится после купания в море, в другом можно загорать около бассейна.

Что касается обуви, то также лучше всего выбрать 2-3 различных варианта. Обязательно нужно взять шлепанцы для пляжа, сандалии на плоском ходу и обувь на каблуках.

Не стоит также забывать и об аксессуарах. Головной убор, солнцезащитные очки и сумки точно потребуются в отпуске.

Косметические средства

Обычно косметичка занимает достаточно много места в багаже. В поездке просто не обойтись без средств для ухода за волосами, солнцезащитных средств, различных приемов и лосьонов.

Лучше всего разложить и разлить все это по специальным небольшим баночкам и бутылочкам. Любимый аромат парфюма лучше всего перелить в специальный флакон. Это позволит не только сэкономить достаточно много свободного места, но также таким образом можно быть точно уверенным в том, что ничего не разольется. Все бутылочки должны быть объемом не более 100 мл. Стеклянные бутылки нужно обернуть одеждой, чтобы они случайно не разбились.

Кроме того, стоит помнить о том, что можно перевозить в стеклянных флаконов не более 1 л жидкости. В противном случае может придется заплатить за перевес.

Аптечка

В отпуске просто необходим минимальный набор лекарственных средств. Обязательно нужно взять обезболивающее, антигистаминное, жаропонижающее, средство против укачивания, отравления, диареи, антисептик, пантенол. Также обязательно нужно взять те препараты, которые принимаете на постоянной основе.

Деньги и документы

Паспорт, билеты, страховой полис, водительское удостоверение и деньги лучше всего хранить отдельно от всего остального багажа. Все это стоит поместить в сумку для ручной клади. Так будет намного безопаснее, так как чемодан может просто потеряться. В ручную кладь также стоит положить упаковку влажных салфеток, надеты с зарядками и кофту, чтобы можно было утеплиться. На самый верх стоит положить очки и другие хрупкие вещи.

Стоит проверить, будут ли работать карты в другой стране, а также поменять немного наличных денег на валюту той страны, в которую отправляетесь. Наличные деньги могут потребоваться для оплаты такси, а также для многих других мелочей.

Что еще стоит взять в поездку

Обязательно нужно взять с собой телефон, зарядное устройство, наушники, адаптер для розеток, пауэр-банк, карта памяти.

Также при желании можно положить в чемодан книгу, маску для сна, подушку под шею.