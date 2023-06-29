 

В Сочи построят казино для детей

29.06.2023, 19:15, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В попытке подготовить детей к взрослой жизни, администрация Сочи приступает к созданию первого в мире детского казино. Строительство запланировано начать уже в следующем месяце, и предполагается, что заведение будет работать круглосуточно.

Директор будущего проекта, Михаил Джекпотов, утверждает, что идея построить детское казино пришла к нему во сне. «Я просто понял, что нашим детям необходимо знать, что такое реальная жизнь. И как лучше всего это показать, если не через золотой глиттер, блики неоновых огней и звуки слот-машин?» — задумчиво поделился он.

В этом новом заведении все оборудование будет уменьшено в размере до детских стандартов, включая игровые столы для покера и блэкджека, рулетки и, конечно, слот-машин. Дети смогут почувствовать атмосферу настоящего казино, играя на этих устройствах.

«Важно понимать, что здесь нет реальных денег», — уточняет Джекпотов. «Дети будут играть на виртуальные фишки, которые они смогут выиграть, проиграть и потом использовать для покупки игрушек, сладостей и других вещей в нашем специальном магазине.»

В ответ на критику, которая уже начала поступать со стороны общественности, Джекпотов говорит, что детское казино является чем-то большим, чем просто забавой. «Это уникальная площадка для социализации и обучения. Здесь дети учатся брать на себя ответственность, управлять своими ресурсами и принимать взвешенные решения», — объясняет он.

Казино также будет оборудовано учебным классом, где профессиональные дилеры будут учить детей основам математики и вероятностей через игры. «Наши игры помогут детям развить навыки в области математики, логики и стратегического мышления», — уверяет Джекпотов.

Неизбежно встречая сопротивление со стороны некоторых родителей и общественности, команда проекта надеется, что их революционное предприятие, несмотря на свое название, действительно поможет подготовить молодое поколение к жизни. И в то же время подарит детям незабываемые впечатления от азарта.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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