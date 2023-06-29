Apple представила устройство «смешанной» реальности Vision Pro

Apple представила революционное устройство, которое может изменить представление о взаимодействии с компьютерами и виртуальной реальностью. На конференции WWDC 2023 компания анонсировала свою новинку – шлем смешанной реальности Vision Pro. Это первое устройство подобного типа от Apple, которое обещает перевернуть нашу представление о будущем компьютеров.

Фото из открытых источников

Внешне очки Vision Pro напоминают лыжную маску, но внутри них скрывается передовая технология. Снабженные камерами и датчиками, эти умные очки позволяют пользователям взаимодействовать с виртуальными объектами, создавая уникальный опыт смешанной реальности. Apple утверждает, что Vision Pro открывает новые возможности и является будущим компьютеров.

Одной из ключевых особенностей Vision Pro является возможность изменять уровень "погружения" пользователя. Пользователи могут выбирать минимальный режим, где перед ними отображаются лишь несколько виджетов и дополнительная информация, или максимальный режим, где они полностью окунутся в виртуальное пространство. Это дает возможность настраивать устройство в соответствии с индивидуальными предпочтениями и задачами пользователя.

Очки Vision Pro также позволяют запускать различные приложения, такие как iMessage, FaceTime и Safari, что делает их универсальным инструментом для повседневного использования. Более того, они способны дублировать экран Mac, предоставляя пользователю все функциональные возможности компьютера. Управлять очками можно с помощью голосовых команд или жестов, что делает их удобными и интуитивно понятными для использования.

Ожидается, что Vision Pro от Apple вызовет революцию в сфере виртуальной реальности и смешанной реальности. Это инновационное устройство может стать прорывом, который изменит способ работы, общения и развлечений. Очки смешанной реальности Vision Pro от Apple уже доступны для ознакомления на сайте компании, где можно посмотреть запись презентации WWDC 2023. В ближайшем будущем эти очки могут стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, помогая нам переносить границы виртуального мира и реальности.