Армия — частная, война — корпоративная

Мотивом для бунта Пригожина могли быть только деньги — как и всегда в карьере этого персонажа.



Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на пресс-конференции в Екатеринбурге, май 2023 г. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. <…>Нет в этом деле героев».Александр ЛукашенкоЧем все закончилось?

Пожалуй, можно согласиться с главой Беларуси: в путче ЧВК «Вагнер» проиграли все вовлеченные в конфликт стороны, вплоть до самых неожиданных.

Итоги для Евгения Пригожина

Пригожин потерял «Вагнер» как последний, но очень мощный политический инструмент. Скорее всего из тех его бойцов, кто подпишет контракт, слепят обычные бригады и батальоны Минобороны.

Пригожин в ближайшее время потеряет свою медиаимперию, в том числе большинство негласных ресурсов. Из каких средств он может платить перешедшим на удаленку админам и пиарщикам, неизвестно. Какое-то время продержатся, потом окопы начнут пустеть.

Пригожин потерял последнюю надежду на личный откровенный разговор с Путиным. Это конец его странной карьеры.

Все амбициозные проекты расширения своей сферы он может смело умножить на ноль. Губернаторы, с которыми он вступил в конфликт, подберут его проекты и недвижимость, если захотят.

Убежище в Беларуси пока носит непонятный статус: кто будет платить денежное содержание бойцам оставшихся лояльных частей? Без этой армии Пригожин беззащитен.

Даже если «Вагнер» оставят для операций в слаборазвитых странах (считается, что в Африке действует до 20 контрактов), Пригожин не сможет предложить их услуги никому, кроме России. Частная служба местным лидерам в тропиках за банальные наличные превратит его в нового Боба Денара, но с репутацией кидалы.

Последний ресурс Пригожина — записанные на него компании в Африке, в том числе алмазные и золотые прииски (СМИ насчитали активов на сумму более 1,5 млрд долларов). Не исключено, что в РФ на них вскоре найдется новый претендент. Даже просто охрана активов от недружественного поглощения на местном рынке без официального статуса, поддержки МИД РФ и всего авторитета РФ — дело очень хлопотное.

Итоги для страны

Падение авторитета власти. Президент в глазах избирателей выглядит вовсе не триумфатором. Это скорее расстроенный трагической неожиданностью человек. И все понимают, что «упустил» этот конфликт, довел его до открытой фазы именно он.

Тяжкое разочарование армии. Поведение во время мятежа Шойгу и Герасимова ниже всякой критики. Чиновники, обязанные принять на себя бремя ответственности, исчезли с радаров.

Все люди в погонах увидели, что ментально это не военные. Во всех их действиях — отсутствие власти, пугливое маневрирование и уклонение от ответственности. Пригожин оказался тверже всех.

Непрерывно транслирующийся на страну и мир образ мощной державы, которая не спеша добьется своего в единении элит, народа и президента, изрядно дискредитирован.

Раскол элит очевиден. Армия расколота по вопросу о замене министра обороны и начальника Генштаба. СМИ толкуют о поддержке Пригожина силовиками. Элиты этажом ниже не чувствуют себя защищенными, о чем заявил, например, Ремчуков в разговоре с NYT. Володин решил узнать, кто уезжал из страны в день мятежа: «…такие поступки должны быть наказуемы».

ФСБ официально прекратила уголовное дело о мятеже.

На кого ложится ответственность за гибель летчиков, никто не говорит. Это в глазах публики отчаянная несправедливость, о чем пишут во всех соцсетях. А лозунг Пригожина как раз — справедливость. Он и тут продолжает бороться за умы.

Итоги для НАТО

Россия отныне — страна с огромным ядерным арсеналом, в которой может случиться путч. Тот же Израиль имеет ядерный арсенал, но весь мир относительно спокоен: институты, общество и политическая традиция подразумевают ответственное отношение к оружию. Есть свой арсенал и в Пакистане, но там регулярно происходят перевороты. И для военных всего мира это угроза спонтанного ядерного конфликта.

Системные аналитики по стратегической безопасности в странах ядерного пула, в том числе и в Китае, решают, надо ли пересматривать свои подходы. «Неясно, каковы будут конечные последствия того, что произошло, поскольку это касается деятельности и интересов Соединенных Штатов», — пояснил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

По совокупности итоги авантюры Евгения Пригожина — это признаки внутреннего политического кризиса в РФ.

Мятеж бойцов ЧВК «Вагнер» под предводительством Евгения Пригожина закончился почти мгновенно. Если даже приблизительно оценивать численность бунтовщиков и их вооружение, они могли вести активные действия минимум неделю, но последствия были бы катастрофические. Большинство оценок действий Кремля в оппозиционной прессе и многих СМИ ультранационалистов сводятся к констатации слабости государства, вооруженных сил, недостатка решимости властей и лично Владимира Путина.

Ясно одно: для такого шага нужны очень мощные мотивы. Сегодня есть ряд объяснений, почему Пригожин решился на мятеж.

Почему Пригожин решился на мятеж. Версии

ВЕРСИЯ 1Пригожин — шпион

На факт предательства Пригожина, перешедшего на работу в спецслужбы Запада, указывают многие близкие к Министерству обороны источники. Это несостоятельная версия, опровергнутая всем оперативным опытом наших источников. ЧВК «Вагнер» — порождение разведки. Невозможно находиться на связи у ЦРУ длительное время, необходимое для организации заговора, поддерживать устойчивую связь с «центром» в соединении, набитом источниками ФСБ и военной контрразведки среди командного состава.

Невозможно организовать мятеж такого масштаба в одиночку. В круг участников на этапе планирования должны быть включены очень многие. Даже если Пригожин объявил своим командирам, что все его действия согласованы с Кремлем, его бы легко перепроверили. То есть шпионов должно быть много — целая резидентура.

ВЕРСИЯ 2Мятеж — притворная сделка

Наиболее полно эту версию представил публицист Максим Шевченко. Несмотря на всю его убежденность, к этой конспирологической версии инсценировки возникают серьезные вопросы. У любого «договорняка» есть пределы.

Уже сама многомесячная кампания по дискредитации министра обороны и начальника Генштаба во время боевых действий методами «черного пиара» привела к тяжелейшим последствиям — заставила российских военных в окопах усомниться в командовании. Это фактически исполнение функции военной пропаганды ВСУ. Захват командующего 72-й бригадой ВС РФ после обстрела группы разминирования «Вагнера» и публикация его «допроса» создали в армии такую обстановку, которой не стоят никакие, даже самые важные цели подобной длительной инсценировки.

Надо учитывать и психологию военных. В голливудских сериалах своих, ради теневых договоренностей, сдают спецслужбы. Пентагон, армия, в боевиках чаще вне «договорняков». А уж кто знает образ мыслей нашего военного на фронте, тот должен исключить всякую возможность сознательного размена тайных интересов властных группировок на жизни дюжины летчиков, сбитых ПВО «Вагнера» при движении колонн на Москву.

Можно пойти вслед за сценаристами триллеров и представить себе кремлевские интриги и тайные сделки с предательством людей в погонах.

Но чтобы они сознательно сами себя и свои карьеры гробили, терпели дикие унижения по тайному приказу Путина?

В целом версия инсценировки исходит из слишком сложной картины.

Тайное руководство из Кремля (так, чтобы комсостав «Вагнера» не догадался) заранее продуманным маршем на Москву связано с реальными, а не киношными вопросами управления и координации в режиме текущего времени. Оно имеет слишком много проблем, способных обрушить план в любую минуту.

Куда проще предположить трусость и некомпетентность высшего руководства Минобороны, чем подобный заговор.

У нас в новейшей истории есть лишь один пример, да и то неудачный — ГКЧП. Стоило приступить к верхушечному перевороту, как проблемы управления полезли изо всех щелей. Это та же причина, которая заставляет сомневаться в шпионской версии — слишком высокий риск провала при неясных целях.

Версия самого Пригожина

Спустя три дня он изложил свое видение событий в отдельном обращении. «В результате интриг и непродуманных решений «Вагнер» должен был прекратить свое существование 1 июля 2023 года». А вот это уже теплее. Это единственный пункт его спича, который подтверждается сообщениями и наших источников.

Все остальное, как обычно — смесь правды, лжи и умолчания. Конечной целью похода Пригожин объявил «привлечение к ответственности» военного руководства. Непонятно, как он мог это сделать с теми силами и средствами, которые были ему доступны. В совокупности все это — манипуляция, представляющая чуть ли не гуманитарной миссией открытый бунт вопреки прямому приказу Верховного главнокомандующего.

Ни на один главный вопрос речь Пригожина от 26 июня ответа не дает. Но интересно, что в самом конце он называет власть в РФ «существующим режимом» и одновременно «законно избранной властью». В его сознании разницы между этими понятиями, видимо, нет.

Реальна ли была опасность для Кремля?

О количестве войск, поддержавших Пригожина уверенно судить невозможно. До сих пор неизвестно, какая часть бойцов ЧВК его поддержала. Даже если не было раскола, о чем сегодня говорят, часть их в походе участия не принимала. Это следует из сообщений Пескова (такие люди, мол, получат возможность подписать контракт с Минобороны) и самого Пригожина.

Двадцать пять тысяч бойцов, о которых он упоминал, на Москву двигаться не могли. Некоторые СМИ, такие как Baza, уверяли, что командир ЧВК Уткин двигался во главе колонны в 350 машин. Но согласно уставу это хвост не менее 18 км при сокращенной дистанции между машинами. Нет ни одного видео такого грандиозного зрелища.

Корректнее предположить, что марш на Москву был организован сравнительно небольшой частью наиболее преданных бойцов.

Огромные колонны в десятки километров чреваты хаосом управления, их проще расчленить и заблокировать. И главное, такая логистика не в стиле «Вагнера». Пугать Кремль и население несметными полчищами — правильный тактический ход. Но спецоперацию выполняют более мобильные части. Как мы знаем из выступлений самого Пригожина, подготовка и выход техники из лагерей была замаскирована процедурой сдачи вооружения командованию в Ростове-на-Дону.

Критикам власти, считающим, что быстрое продвижения мятежных колонн до границ Тульской области говорит о полной беззащитности всей России, можно легко возразить. Если бы такие же по численности, оснащению и боевому опыту части армии США двинулись в поход откуда-то из Индианы на Вашингтон, они бы дошли до Белого дома еще быстрее. Не приспособлены развитые страны к быстрой ликвидации coup d'état — вся инфраструктура против них. Да и адекватные угрозе вооруженные силы на каждом рубеже никто не держит.

Защитой служат институты, традиция и само общество.

Кстати, в РФ последняя попытка военных устроить в стране справедливость была на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Такова традиция — армия вне политики. И эта традиция у нас реально работает, кто бы что ни говорил.

По единому мнению источников «Новой» среди действующих и отставных военных с большим опытом,

никаких шансов реально захватить Кремль или Министерство обороны и их обитателей в заложники у «Вагнера» не было. Зато все действия мятежников прекрасно укладываются в версию шантажа. Евгений Пригожин в этом ремесле хорошо понимает.

Замысел похода

Главный трюк, который провернули Пригожин и его штаб, известен из практики коммандос и партизанского движения. Они сделали гражданское население и водителей на трассах заложниками. Совершенно очевидно, что власть не могла допустить стрельбу с серьезными потерями в городах. Это была бы политическая катастрофа. А ничего не боящиеся россияне немедленно облепили танки и начали делать селфи. На то и был расчет. Еще это называют военной хитростью.

Поэтому критика «нерешительного» руководства РФ со стороны «военкоров» очень похожа на критику некоторых операций ЦАХАЛ. Да, израильские военные часто связаны политическими ограничениями в операциях в палестинских населенных пунктах. А противник творит что хочет.

Но, как я уже писал, любой замысел имеет границы. Если бы началась стрельба с массовой гибелью гражданских, Путин получил бы очень тяжелые политические последствия. А уж бои на улицах Москвы стали бы мировой сенсацией на долгое время.

Но и Пригожину с Уткиным пришел бы конец. При этом обе стороны уже не вышли бы из ситуации. Точка невозврата была бы пройдена. Ради этого ли Пригожин начал свою авантюру?

Поэтому обе стороны изо всех сил старались обойтись угрозами, призывами и маневрированием. Как написала про мятежников наш автор из Ростова: «Это — патентованные убийцы, но они вели себя так, что никакой угрозы от них не исходило».

Обмен ударами шел в Telegram и YouTube. Отсюда вытекает гипотеза: окончание мятежа Пригожин планировал так, как всю жизнь прожил — яркой PR-акцией. Никаких танковых каруселей на Фрунзенской набережной, захвата Шойгу и Герасимова группой коммандос и в мыслях не было.

Сразу после входа мятежников в Ростов-на-Дону на многие телефоны сотрудников центрального аппарата Минобороны в Москве посредством мессенджеров звонили некие представители ЧВК «Вагнер» с таким посланием:

ЦИТАТА

«Мы за простых россиян и против подонков Шойгу и Герасимова, загубивших тысячи русских солдат. Завтра в 11 часов утра ждем на Манежной площади, где будет выступать Евгений Викторович Пригожин. Его цель спасти Россию».

(Образец такого послания и номер телефона звонившего в редакции имеется.)

Понятно, что эта цифровая политическая прокламация могла быть отвлекающим маневром, а колонна «Вагнера» шла куда-то в другое место. Например, на Рублевку — это адресат всех последних речей Пригожина против бюрократии, воровства и социального неравенства. Там образ Евгения Викторовича смотрелся бы краше, чем Ленин на броневике. Даже если сам он реально сидел бы в Ростове.

Но не доехали «колонны справедливости» до столицы. Перед ними наспех выстроили рубеж, на котором должен был начаться первый настоящий бой. Пускать ВЧК в Москву просто так, без борьбы, никто не собирался. И тут из Беларуси пришел спасительный план.

Авантюрист или таран тайных сил?

Один из главных вопросов: принял ли Пригожин предложение Лукашенко самостоятельно? Действовали ли он и его штаб изначально на свой страх и риск или за их спинами стоял кто-то еще? Да, я утверждаю, что Пригожин не шпион и не бессловесная марионетка в тайной игре Путина. Но политические союзники в РФ у него могли быть.

Адекватность системы принятия ключевых решений в РФ и так не внушает особого доверия. Но по сравнению с персонажами типа Пригожина старцы из Совета безопасности РФ контролируют себя как космонавты. Напомню,

путч оказались готовы поддержать видные либералы в эмиграции. Не приведи господь, если такая злая пародия на русского Юкио Мисиму придет к власти. Что сделает с Ходорковским* тот, кто за волосы таскает секретаршу по полу при гостях?

Неадекватное поведение одного единственного человека, неформального руководителя незаконного формирования размером с армейский корпус, даже не военного, без чинов и званий — и вся политическая ситуация в РФ поехала юзом. Я попробую показать, что это возможно.

Славный путь. От официанта до африканского бога

Сейчас организатора первого мятежа путинской эпохи рассматривают чаще без учета его истории. Вряд ли есть другое СМИ, которое так долго и подробно изучало его по разным поводам, как «Новая газета». Нам не надо объяснять, что это за человек. Но людям, аплодирующим на улицах машинам «Вагнера», кое-что почитать из прошлых расследований и свидетельств очевидцев было бы полезно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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