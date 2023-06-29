Кардиолог предостерег от частых телефонных разговоров

Гипертония и артериальная гипертензия связаны с частым использованием сотовых телефонов. Об этом пишет издание “Известия”, ссылаясь на Ксению Ерусланову, кандидата медицинских наук и кардиолога по образованию.

Ерусланова утверждает, что риск развития гипертонии повышается, если время разговора по телефону составляет 30 и более минут в неделю. Этот параметр также повышает вероятность развития патологии. Скорее всего, это связано с повышенным стрессом, который испытывает человек, находясь в постоянном контакте. Он и является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач считает, что люди, которые часто пользуются мобильными телефонами на работе, стирают границы между личным и рабочим временем. Это приводит к беспокойству и постоянному стрессу. Ерусланова рекомендует ограничить количество времени, которое человек тратит на телефонные разговоры, чтобы уменьшить их негативное влияние на организм.

Нужно установите для себя “тихие” часы без использования мобильного телефона. Это можно сделать, например, во время приема пищи или во время отдыха. Ночью можно использовать настройку “Не беспокоить”, чтобы уведомления не появлялись на экране.