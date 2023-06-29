Рупор кремлевской пропаганды: “Винтовка рождает власть?”

По мотивам актуальных событий. Глеб Таргонский и Владимир Зайцев подготовили выпуск о бунтах мятежах и революциях. И о том, почему без внятной политической программы мятежи обречены

Полностью цитата Мао звучит так, если кто не в курсе – Каждый коммунист должен усвоить ту истину, что винтовка рождает власть. Наш принцип – партия командует винтовкой, совершенно недопустимо, чтобы винтовка командовала партией.

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