Мнение: Об украинском нацизме… Так он — не выдумка Кремля?

Тема сложная, согласен. И для многих болезненная. Особенно в свете того, что в инфополе с разных сторон форсится миф о «русском нацизме» — это в многонациональной и мультиконфессиональной-то стране, где мирно живут 190 народов и народностей, а почти треть субъектов Федерации созданы на принципах национальной автономии. Напомним, что #Украина, несмотря на формальное присутствие в составе населения 130 национальностей и народностей — государство жёстко унитарное и сама идея «автономизации» отвергается с порога украинским большинством населения.

Что вполне укладывается в концепцию национализма. Но — нацизм?

Смотрим на цифры, они объективнее мнений.

Украинское агентство «Vox Украина» при поддержке фонда Сороса провело вполне репрезентативный опрос населения в стране и диаспоры в Европе. Предметом было противостояние «российской пропаганде». А результат оказался неожиданным.

С утверждением, что «на Украине мало распространена нацистская и/или неонацистская идеология» не согласились 43% жителей Украины и 36% украинцев за рубежом. В сёлах считают нацизм распространённым 53% населения, в городах от 0,5 млн – 33%.

При этом большинство опрошенных внутри страны подчеркнули, что пользуются украинскими источниками информации, в том числе ориентируются на телевидение и другие СМИ. Украинцы за границей больше склонны прислушиваться к «независимым экспертам», друзьям, знакомым и иностранным СМИ. Наверное, внимание к «СМИ здорового человека» плюс собственные наблюдения за общепринятыми в Европе нормами заставляют более критично относится к утверждениям, что «в/на Украине никакого нацизма нет».

А он, получается всё-таки — есть?

И не просто есть, а укоренён глубоко в обществе, являясь «скрепой»?

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