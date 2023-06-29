Скандалы: Катя Лель рассказала о том, как ее убирали из шоу-бизнеса

«Было такое время, когда её начали уничтожать. Очень жёстко, грязно. Потому что она выбрала спасение своей души. И пошла своим путём»

Это стало определяющим для этого человека, чтобы уничтожать. И он сказал: а давайте-ка мы её сейчас везде закроем, нечего ей будет жрать, как он выразился, и она приползёт ко мне на коленях. Тогда и откроем, быть может. Но человек недооценил силу духа женского, или, быть, может, мой характер, или мой воспитание. Я бы умерла, но я бы не приползла, даже, когда всё было закрыто (для меня). И все для меня были закрыты. Даже боялись со мной поздороваться.

И было приказано: вы будете с ней здороваться и общаться — у вас будут такие же проблемы.

Я молчала, в меру своей воспитанности. Думала, ну, может, человек одумается. Ну, может, что-то там внутри у человека ёкнет… И когда уже всё… Ты просыпаешься, включаешь телек, центральный канал, а там моя фотография в круге, перечёркнута, и написано: «SOS!». Кати Лель больше нет!

И я подумала, это сколько же нужно было дать, чтобы вот это произошло. И когда мне звонили из Америки, из самого престижного зала Millenium и говорили: Катя, мы вас уважаем, любим, переаншлаг, раскуплены все билеты, все хотят попасть на ваш концерт, но мы не можем, потому что нам угрожают.

И я понимаю, потому что не все люди были готовы к этому давлению и к этой силе.

И когда это уже стало невыносимым, я поняла, что надо говорить. О том, что мне плохо, что меня уничтожают, несправедливо везде вырезают и вообще нет возможности выйти на сцену.

Другой вопрос, как монтировали ту программу, потому что всё мгновенно ему доносилось. И быстренько вырезалось всё, что не надо для него.

Но умный человек, быть может, об этом задумался бы, а дурной-то воспринимал всё за чистую монету. Понимаете. А правда у каждого своя.

Я была у всех этих людей (Пугачёвой, Кадырова, Медведева). Я была у всех этих людей. Кто-то сказал, что всё пройдёт. Дай время. Кто-то из великих сказал, «если бы у меня были твои мозги в таком возрасте, всё было бы по-другому в моей жизни». Кто-то сказал, «хорошо, я подумаю»… И в меру своей занятости. Я понимаю. У него много дел, очень много дел. Но я искала любую возможность, какая была в моей жизни, и какой не было, чтобы быть в своей любимой профессии и выйти к своему любимом зрителю и слушателю.

Да, может, и были два человека, которые отстаивали свою позицию порядочности — надо помочь девчонке беззащитной. Очень этих людей люблю и очень благодарна этим сильным людям в моей жизни, благодаря которым я, быть может, ещё сегодня здесь сижу, и есть. Которые, быть может, спасли меня.

У меня было четыре года судов. Два раза верховные суды.

Я, любимая своим народом артистка, не могла найти правду в своей стране. От гражданина Германии и Монако, который имел друзей высокопоставленных, и статус свой, и большие деньги. Я не пошла на их условия, я не пришла на ковёр.

Этот человек сказал мне, ну, слушай, была бы ты другой, а не порядочной, воспитанной, доброй и хорошей, а была бы ты — он плохое слово сказал — всё было бы по-другому в твоей жизни.

И только потому что ты идёшь по своей дороге, не окунаясь в эту грязь и в эту тьму, — это многим не подходит.

Этому чёрному человеку не нравится, что он чёрный. Он же думает, что он белый.

Я настолько проводник в этой земной реальности, начиная от космоса, заканчивая шоубизнесом, я отпустила ситуацию и доверила Богу всё взять в свои руки. Каждый получит всё своё осознание вовремя».

Оригинал материала: “Новые Известия”