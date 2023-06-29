Овны могут всерьез задуматься о создании семьи: любовный гороскоп на июль 2023

Июль 2023 года – отличное время, чтобы найти нового любовного партнера и создать семью. Несмотря на то, что отношения могут быть наполнены противоречиями, стремление открыться другому человеку поможет преодолеть все невзгоды. Главное – не упускать возможности продемонстрировать свои достоинства. Подробный прогноз астрологов на ближайший 31 день читайте в нашем любовном гороскопе.

Овен

Овну в этом месяце стоит всерьез задуматься о создании семьи. Для этого внесите некоторые коррективе в критерии отбора партнеров. Есть вероятность, что вы влюбитесь в человека, который не ответит вам взаимностью. В отношениях с партнером старайтесь прежде всего создать равные условия для вас двоих.

Тем, кто уже состоит в любовных отношениях, астрологи советуют проявлять больше мягкости по отношению к партнеру. Во второй половине месяце ваша пылкость сменится созидательным настроем, но это и неплохо, поскольку понадобится заняться решением важных вопросов вместе со второй половинкой.

Телец

Одинокий Телец имеет все шансы встретить любовного партнера во второй месяц июля. Ваш союз окажется крепким, поэтому вы сможете создать крепкую семью. Единственное, что может сбить вас с толку, – поведение спутника жизни. Постарайтесь не сравнивать его с прошлыми партнерами, чтобы избежать проблем.

Окольцованным Тельцам предстоит почувствовать, как их взаимопонимание с партнером постепенно угасает. На этой почве может начать развиваться ревность, которая приведет к конфликту. Прежде чем обвинять человека в неверности, для начала убедитесь, что вами не руководствуют эмоции.

Близнецы

В июле Близнецам удастся встретить человека, который будет очень сильно отличаться от представителей воздушной стихии по мировосприятию. Тем не менее, он возбудит ваш интерес, следовательно, высока вероятность, что вы не только начнете новые отношения, но и будете меняться характером.

Семейным Близнецам стоит ожидать внезапных подарков со стороны второй половинки. Также предстоит вместе со спутником жизни решать важные вопросы – постарайтесь чаще прислушиваться к партнеру. После 9 числа настоятельно рекомендуется избегать критики в адрес друг друга.

Рак

В июле одинокому Раку удастся встретить человека, с которым начнутся не самые продолжительные, но зато страстные отношения. Любовь и психоэмоциональная зависимость окажутся взаимными, однако обстоятельства рано или поздно разлучат вас. Просто отнеситесь к роману, как к возможности испытать позитивные эмоции.

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Окольцованному Раку придется услышать множество комплиментов в своей адрес, причем не от спутника жизни. Это может стать причиной ревности со стороны партнера. Ваша задача – доказать любимому человеку, что только он имеет для вас значимость.

Лев

Свободному Льву также посчастливится в июле встретить человека, с которым захочется создать семью. С первых дней общения он даст вам понять, что имеет очень серьезные намерения в ваш адрес. Однако не ждите от этой личности романтики – она будет вас любить, но по-своему.

Тем Львам, что уже успели сформировать отношения, предстоит еще сильнее укрепить связь с партнером в этом месяце. Сделав близкому человеку приятный подарок, вы испытаете неземное наслаждение. А если вам удастся исполнить его заветное желание, то можете рассчитывать на приятное вознаграждение.

Дева

В июле Дева может смело начинать отношения с тем, кого посчитает достойным претендентом. Все будет складываться очень благоприятно, следовательно, роман довольно быстро перетечет брак. Ситуационные препятствия на пути к цели не создадут больших проблем, если вы заранее начнете решать их вместе.

От окольцованной Девы вторая половинка будет ждать более яркого выражения любви, из-за чего может развиться недопонимание. Попробуйте устроить спутнику жизни приятный сюрприз в день, который является значимым для вашей пары, и тогда у нее больше не останется сомнений в искренности ваших чувств.

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Весы

А вот Весам во второй месяц лета не посчастливится влюбиться в того, кто уже находится в отношениях. От того, насколько сильно вы придерживаетесь моральных устоев, будет зависеть ваше собственное счастье. Роман весьма вероятен, однако готовы ли вы пойти на разрушение чужих отношений?

Мелкие конфликты, причиной которым станет нехватка финансов, ожидает семейных Весов. В остальном месяц окажется достаточно гармоничным. У обоих партнеров то и дело будут возникать желание порадовать близкого человека. Обязательно используйте такой порыв, чтобы создать незабываемые моменты.

Скорпион

Одинокий Скорпион может начать в июле отношения лишь с тем человеком, к которому он давно присматривался. Спонтанный роман не принесет желаемых эмоций и довольно быстро закончится. Если вы хотите построить крепкую семью, то для начала попробуйте подружиться с объектом воздыхания.

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Нашедшего Скорпиона в июле ожидают ссоры, обиды, ревность, примирение, страсть (примерно в таком порядке), поэтому приготовьтесь вдоволь накататься на «эмоциональных качелях». Все образуется, если вы не станете искать повода, чтобы начать подозревать спутника жизни в неверности.

Стрелец

В июле одинокие Стрельцы получат шанс вернуться к прошлым отношениям, исправить предыдущие ошибки и добиться немалого успеха. Вторая попытка окажется гораздо лучше первой, поскольку ваши намерения станут намного более серьезными, а взаимные чувства укрепятся.

Тем Стрельцам, у кого уже есть вторая половинка, предстоит перевести союз на новый уровень. Сразу после этого вам предстоит решать множество бытовых вопросов. Чтобы не ошибиться, старайтесь уделять больше внимания деталям, а также чаще задумывайтесь о будущем.

Козерог

Ищущий Козерог неожиданно для себя станет объектом привязанности сразу для нескольких людей. Велика вероятность, что эти они узнают о существовании друг друга, в результате чего представитель стихии Земли станет объектом раздора. Чтобы этого избежать, заранее выберите единственного партнера, отказав другому.

Окольцованному Козерогу в июле стоит обратить внимание на обстоятельства, которые могут укрепить союз. Вам удастся привнести в отношения что-то новое, чего ранее очень не хватало. Во второй половине месяца вероятны обоюдные проявления ревности, которые могут пошатнуть баланс в отношениях.

Водолей

В июле Водолею удастся возобновить прошлые отношения, однако далеко не факт, что идея окажется удачной. Скорее всего, вы просто заставите себя думать, что испытываете чувства к бывшему партнеру, хотя на самом деле просто устали жить в одиночестве.

Семейным Водолеям следует заняться творчеством вместе со второй половинкой. Это поможет вам избавиться от эгоизма, который в последнее время стал обоюдно проявляться в вашей паре. Если возникнет ссора, ни в коем случае не умалчивайте то, о чем вы давно хотели уведомить партнера.

Рыбы

Холостым Рыбам, наконец, удастся встретить человека, который предназначен им судьбой. Сразу после этого начнется самый романтичный период в вашей жизни – запомните его как следует, чтобы теплые воспоминания дарили вам уверенность в завтрашнем дне.

Тем Рыбам, у кого уже есть партнер, предстоит попасть в ситуацию, которая может вызвать ссору с любимым человеком. Если вы успешно преодолеете все разногласия, то ваша любовь лишь укрепится. К концу месяца готовьтесь к романтической поездке вместе со второй половинкой.