 

Высокобелковые диеты. Как похудение сказывается на здоровье ваших почек

29.06.2023, 18:00, Разное
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Белковая диета – одна из наиболее популярных систем питания. Человек, который ее соблюдает, должен ограничить употребление углеводов и увеличить количество протеинов в рационе. Предполагается, что за счет этого процесс похудения пойдет быстрее. И человек не потеряет мышечную массу. О воздействии белковой диеты на здоровье спорят уже давно. Действительно ли она ухудшает состояние почек?

Исследование

Ученые провели эксперимент, в котором участвовало 307 здоровых добровольцев. Эти мужчины и женщины страдали лишним весом или ожирением. Их разделили на 2 группы. Каждой категории предлагалась своя система питания. Первая группа придерживалась диеты с низким содержанием калорий, состоящей на 15% из белков, на 30% из жиров, на 55% из углеводов.

Вторая группа соблюдала диету Аткинса. Рацион этих людей состоял на 35% из белков, на 45% из жиров, на 25% из углеводов. Во время эксперимента медики периодически брали у добровольцев анализы, чтобы проверить состояние почек.

Результаты

Эксперимент длился около 3 лет, и за это время у добровольцев, соблюдавших высокобелковую диету, не выявили нарушений работы почек. Специалисты утверждают, что здоровым людям, имеющим лишний вес, такой рацион не противопоказан.

Кроме того, для похудения он гораздо эффективнее, чем диета с очень низкой калорийностью.

Всем ли подходит такая система питания

Пациенты, страдающие хроническими патологиями мочевыделительной системы, отказываются от соблюдения диеты с высоким содержанием протеинов. Они опасаются, что если почки не выполняют своих функций должным образом, продукты распада белков не выводятся из организма полностью, накапливаются в тканях тела и приводят к серьезным осложнениям, которые сопровождаются интоксикацией.

С другой стороны, если речь идет о людях, у которых не выявлено патологий мочевыделительной системы и других хронических болезней, ни одно научное исследование не доказало вероятность негативного влияния высокобелковых диет на организм.

Однако специалисты отмечают, что при соблюдении данной системы питания у пациентов все-таки наблюдаются незначительные изменения функций почек. Но они настолько несущественные, что не приводят к возникновению патологических процессов.

Также следует отметить, что отсутствие вредного влияния диет с высоким содержанием протеинов на здоровые почки доказано результатами многократных научных исследований. Однако пациенты, страдающие хроническими болезнями мочевыделительной системы, могут чувствовать себя хуже в результате такого питания. Особенно если речь идет о болезнях, которые еще не были диагностированы, и человек не получал никакого лечения.

Следует добавить, что длительное и неправильное соблюдение диет с высоким содержанием протеинов приводит к развитию других проблем со здоровьем. Например, может вызвать нарушения кислотно-щелочного баланса, формирование почечных камней.

Как и любая диета, высокобелковая система питания требует грамотного разумного подхода.

В этом случае она не вызовет проблем со здоровьем. Пациентам с болезнями почек медики советуют ограничить количество протеинов в рационе.


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