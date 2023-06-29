Тайны мозга и сознания: Российские ученые исследуют мозг монахов в процессе медитации

Очевидно, что мозг – одна из самых загадочных и сложных частей нашего организма. Мы знаем его анатомическую структуру, количество нервных клеток и связей между ними, но что кроется внутри мозга, что делает наш разум, интеллект и сознание – это вопросы, на которые ученые стремятся найти ответы.

Фото из открытых источников

Ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета начали уникальное исследование, связанное с мозгом и сознанием. Они проводят наблюдения и анализируют мозговую активность монахов во время тантрической медитации, которая осуществляется в буддийских монастырях в Индии и Непале. Этот проект, который включает в себя сотрудничество с буддийскими учеными, стал возможным благодаря диалогу между российскими и индийскими специалистами, начавшемуся еще в 2017 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе конференции «Природа сознания», которая проходила в Дели, российская делегация во главе с академиком РАН Константином Анохиным встретилась с высокопоставленными представителями буддизма, включая Далай-ламу XIV, и обсудила вопросы, связанные с сознанием и мозгом. Вторая конференция «Понимание мира» в Дхарамсале стала более масштабной и привела к запуску самого проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях в Индии.

С 2019 года проект реализуется под руководством академика РАН Святослава Медведева. Исследования проводятся в различных буддийских монастырях, преимущественно в школах гелуг, кагью и ньингма. Однако, главной особенностью этой работе является то, что ученые изучают глубокие тантрические практики, которые редко доступны для наблюдения со стороны посторонних. Только благодаря рекомендации Далай-ламы XIV и его активному участию удалось получить разрешение на исследования в каждом монастыре. При этом решение о возможности участия монахов в проекте принимает настоятель каждого монастыря.

Профессор Александр Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова, отмечает значимость этого исследования.

Он говорит: «Мы – первые и единственные, кто изучает именно глубокие тантрические практики в буддийских монастырях. Это стало возможным благодаря рекомендации Далай-ламы, его интересу к исследованиям и его активному участию. Каждый монастырь самостоятельно решает о возможности участия его монахов в исследованиях».

Цель исследования заключается в понимании процессов, происходящих в мозге во время медитации, а также выявлении изменений в сознании, которые возникают при этой практике. Ученые используют передовые методы нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов, чтобы анализировать данные и получить новые знания о природе сознания и его связи с мозгом.

Исследование мозга монахов во время тантрической медитации является интересной и необычной работой, которая может принести ценные открытия в понимании сознания и его возможностей. Российские ученые с нетерпением ждут результатов этого исследования и надеются на новые прорывы в науке о мозге и сознании.

Фото из открытых источников

Профессор Александр Каплан, рассказал о том, что человеческий мозг содержит огромное количество нейронов – 86 миллиардов, а операциональными единицами являются контакты между клетками, их миллион миллиардов. Это превосходит даже число транзисторов в современных процессорах. При этом мозг работает с невероятной эффективностью, потребляя всего 25 ватт энергии, в то время как суперкомпьютеры расходуют многократно больше энергии для сравнимых вычислительных задач.

Исследователи обратили свое внимание на Восток и буддийскую традицию, которая уже давно занимается изучением работы ума и сознания. Буддийские монахи, практикуя различные медитативные техники, проводят своего рода интроспекцию и рассматривают себя изнутри, изучая свои мысли, память и эмоции. Этот уникальный опыт и знания монахов стали источником вдохновения для российских ученых.

Одной из самых глубоких и интересных практик, которую они выбрали для исследования, стала тантрическая медитация. Во время этой медитации монахи стремятся «растворить» все мысли и формы, достигая состояния ума, называемого «ясный свет» или «сознание ясного света». Через специальные методы нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов ученые смогут анализировать данные о мозговой активности монахов во время этой глубокой медитации и, возможно, раскрыть новые знания о природе сознания и его связи с мозгом.

Профессор Каплан подчеркнул, что это первое и единственное исследование такого рода, которое проводится в буддийских монастырях с поддержкой Далай-ламы и с участием самих монахов. Он выразил надежду на то, что результаты этого исследования принесут новые прорывы в науке о мозге и сознании.

Фото из открытых источников

Что происходит внутри мозга во время медитации

Исследователи используют два типа сенсоров, которые размещают на голове медитирующего монаха. Электрические сенсоры записывают электроэнцефалограммы, а биохимические сенсоры чувствуют кровоток и уровень насыщения кислородом в коре головного мозга. Все данные об электрической и метаболической активности мозга отображаются на экранах, где исследователи внимательно следят за изменениями.

Ученые уже заметили, что в разные моменты тантрической медитации различные зоны мозга имеют диаметрально противоположные уровни насыщения кислородом. Например, некоторые зоны мозга в определенные периоды медитации испытывают огромный приток кислорода и энергии, что отображается на экране ярким красным цветом. В другие моменты эти зоны, наоборот, практически не потребляют энергию.

Однако исследования не ограничиваются только сбором данных. Ученые также проводят детальные беседы с монахами, чтобы лучше понять суть их медитаций. Некоторые аспекты практик монахов являются секретными и не могут быть полностью переданы на слова. Тем не менее, ученые надеются, что собранные данные и разговоры с монахами помогут им получить новые научные выводы.

Обнаружено нечто удивительное

Известный специалист в области нейронаук, профессор Татьяна Черниговская, активно следит за этим уникальным исследовательским проектом. Она отметила, что уже сейчас удивляют два факта. Во-первых, оказывается, что при медитации правое полушарие мозга играет важную роль, в то время как левое полушарие связано с логикой и алгоритмами. Это указывает на то, что человек, находящийся в состоянии медитации, не полностью полагается на логическое мышление.

Во-вторых, значительная часть мозговой зоны, изучаемой в ходе исследования, большую часть времени находится в состоянии низкого метаболизма. Это удивительное открытие вызывает вопросы и надежды на будущие научные прорывы.

Татьяна Черниговская заключила, что еще предстоит провести анализ полученных данных, чтобы сделать более точные научные выводы. Однако уже сейчас эти исследования приносят невероятные открытия и расширяют наше понимание о мозге и сознании. Возможность сопоставить объективные данные с внутренним опытом монахов была бы настоящей мечтой и мировым открытием.