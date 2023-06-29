 

“Ты бы лучше молчала”: Певицу Славу высмеяли из-за откровений про ухаживания Орландо Блума

29.06.2023, 17:45, Новости дня
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На днях артиста поделилась с поклонниками воспоминаниями, которые внезапно посетили ее мысли. Она решила похвастаться тем, что знакома со многими голливудскими звездами, а некоторые якобы даже оказывали ей знаки внимания! Так, например, певица Слава заверила, что за ней ухаживал сам красавчик Орландо Блум.

По словам брюнетки, тогда она была “пузатой”, но и это ей не помешало завладеть вниманием актера. Правда это или нет, остается только догадываться, ведь каких-либо доказательств звезда не предъявила. Между тем, люди, которые не поверили в историю артистки, уже нашлись.

Светский сплетник Антон Суворкин в своем новом видео буквально высмеял певицу Славу, подвергнув сомнению ее откровения о встрече с голливудским красавчиком.

“Все, что мы знаем про тебя – это не Орландо Блум в твоей жизни, как он отбивал пороги такой красавицы… Мы знаем, что у тебя был один старик, который дал тебе путевку в жизнь”, – жестко высказался блогер.

По его мнению, артистка вряд ли могла привлечь внимание звезды “Пиратов Карибского моря”, потому что, мол, она не обладает манерами, а ее поведение иногда оставляет желать лучшего. Антону Суворкину также не понятно, как в сети певицы Славы угодил ее гражданский муж, который прожил с ней много лет.


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