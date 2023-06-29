Продюсер Киселев раскритиковал зарабатывающих на патриотизме звезд

Многие исполнители условно патриотического жанра проявляют свой патриотизм только за деньги и за сотни или тысячи километров от линии фронта, уверен лидер группы “Земляне”, продюсер Владимир Киселев. “Зачем искать предателей на той стороне? Они среди

нас, к сожалению”, — заявил он.

При этом некоторых звезд лидер “Землян” считает

открытыми врагами России, которые начали против нее культурную войну, как только

перестали получать гонорары от чиновников. “Я считаю, что Бог им будет судьей,

но они получат свое возмездие”, – добавил он.

Киселев осудил практику проведения концертов и шоу в

поддержку СВО за тысячи километров от линии фронта. Тем более, когда в

концертный пул набирают неизвестных исполнителей, делая президента РФ, который

выступает на подобных мероприятиях, единственной звездой. И зарабатывая на

бюджетах, которые выделяются на эти шоу.

В то же время, коллективам, которые по своей

инициативе ездят в зону СВО, постоянно мешают и создают препятствия. “Я всегда

говорю, что нам не надо давать деньги, нам не надо создавать условия. Нас

только нужно поддерживать информационно и не потому что мы хотим пиариться на

этом, а потому что любой доброе дело должно освещаться”, — рассказал лидер “Землян”.

Сам Киселев с “Землянами” и другими исполнителями

регулярно появляется на Донбассе и даже на территориях Запорожской и Херсонской

областей. Эти коллективы не только работают бесплатно для наших защитников, но

еще и умудряются привозить с собой гуманитарную помощь и необходимые вещи для

бойцов.

“Я вижу Гришу Лепса, Николая Баскова, ведущую Юлию

Барановскую, которые не только ездят с нами на концерты, но и привозят

благотворительную поддержку, виды обмундирования и свое творчество. Хотя вообще

по идее мы не должны это делать, это не наша работа”, — пояснил Киселев. И тут

же добавил, что другие люди, которые сегодня обременены званиями “заслуженный” и

“народный”, не делают ничего.

Музыкант назвал реальной проблемой и большим

просчетом российской власти отсутствие достаточного количества искренне любящих

свою родину артистов и исполнителей. По его словам, большинство исполнителей

условно патриотического спектра, таких как Олег Газманов, проявляют свой

патриотизм исключительно за деньги и только вдалеке от военных действий. При

этом музыкант объяснил, что приучили звезд к такому поведению все те же

чиновники, отвечающие за развитие культуры и патриотизма в стране.