Народные приметы на 30 июня: что можно и нельзя делать в день Мануила-Солнцестоя

30 июня в Русской Православной Церкви отмечается память мучеников Мануила, Савела и Исмаила, а по народному календарю этот день называется Солнцестоем. В старину в этот день жгли костры на берегах рек и готовили разнообразные блюда, а также варили яйца, чтобы куры неслись лучше. Считалось, что все растения начинают расти, распускаются кувшинки и цветут васильки.

Однако есть и некоторые запреты на этот день. Не рекомендуется сорвать кувшинку, чтобы не привлечь несчастья. Также не стоит занимать деньги, но можно забирать долги. В старину не купались в реках и озерах, а также не конфликтовали возле водоемов. По приметам, если разразится гроза, то можно ожидать хороший урожай, а если утром кувшинки не поднимутся из воды, то наступит похолодание. Если же вечером на небе появится радуга, то ожидается хорошая погода, а если багровый закат, то скоро начнется дождь. Если 30 июня будет солнечный день, то 1 июля будет пасмурно.