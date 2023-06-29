Из архива Гостелерадиофонда пропали записи «Лебединого озера»

При ревизии записей, хранящихся в государственном телерадофонде, была обнаружена утеря почти всех версий балета «Лебединое озеро», включая записи на кинопленках и на цифровых носителях.

Как сообщили в организации, ЯУФ-контейнеры оказались пустыми, а файлы оцифрованных видеозаписей повреждены или целиком перезаписаны нулевыми байтами. Пропали в основном те записи балета, которые были отсняты в Большом Театре; записи из других театров и в исполнении других коллективов доступны и хранятся в фонде.

Последний раз инспекция этих архивов проводилась в 2011 году, а цифровых – в январе прошлого года, в тот момент всё было на своих местах. Специалисты фонда рассчитывают, что восстановят записи, используя архивные кадры телевизионных трансляций 1980-х и начала 1990-х.

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