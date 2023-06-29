 

Дуда – мы делаем всё возможное, чтобы саммит НАТО дал ясную перспективу членства Украине

29.06.2023, 17:30, Новости дня
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Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе должен стать решающим в плане будущего членства Украины в НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда в Киеве, который он посетил в пятый раз с начала украинского конфликта. По его словам, безопасность Украины можно прировнять к безопасности всех стран Восточной и Центральной Европы, поэтому принятие её в ряды НАТО отвечает интересам многих, пишет TVP Info.


АР

Президент Польши Анджей Дуда отправился в Киев сразу после союзнических консультаций в Гааге перед саммитом НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе. Польский лидер пригласил на борт самолёта своего литовского коллегу Гитанаса Науседу, пишет TVP Info. 

«Мы глубоко в это верим и делаем всё возможное для того, чтобы этот саммит стал на самом деле решающим саммитом, чтобы он укрепил безопасность нашей части Европы, потому что мы глубоко верим в то, что безопасность Украины — это также и безопасность всех нас», — заявил польский президент в Киеве. 

Одновременно Анджей Дуда обратил внимание на то, что укрепление НАТО в этой части Европы в интересах всех стран региона. «Это наши общие интересы, чтобы НАТО в нашей части Европы стало как можно сильнее, а Украина в ближайшем будущем стала полноправной частью Североатлантического альянса, одной из армий альянса, на которую будет распространяться 5-я статья Договора. Мы сделаем всё возможное, чтобы по мере возможностей это произошло как можно быстрее», — подчеркнул президент. «Польша и Литва делают все, чтобы на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе прозвучала ясная перспектива членства Украины в Североатлантическом альянсе», — добавил он. 

«Украина горда и свободна, и она останется такой (…) Украина победит, вопреки российской агрессии, вопреки войне, вопреки тому, что почти полтора года назад на неё напал намного более сильный враг, без всякой причины, без оправдания», — отметил он. 

TVP Info напоминает, что это пятый визит главы Польши на Украину с начала украинского конфликта. После 24 февраля 2022 года Анджей Дуда побывал с визитом на Украине в апреле 2022 года вместе с президентами Эстонии, Литвы и Латвии. В мае 2022 года он выступил перед Верховной Радой Украины. В августе 2022 г. принял участие в работе Крымской платформы, а в январе 2023 года присутствовал во Львове на заседании Люблинского треугольника. Портал добавляет также, что за день до начала конфликта Анджей Дуда посетил Киев вместе с президентом Литвы. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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