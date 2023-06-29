 

А нож из спины тоже вынули?

29.06.2023, 17:25, Разное
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10 вопросов по поводу марша ЧВК «Вагнер».


Военная техника бойцов ЧВК «Вагнер» на улицах Ростов-на-Дону. Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Поход Пригожина на Москву оставил вполне зримые последствия. События всколыхнули страну, а ее жители так и не получили о них достоверной информации. Получается, власть не может не только защитить, но даже объяснить?

Неясен статус главного персонажа событий 24 июня: он в глазах государства все еще герой СВО (и тогда любая критика будет расценена как дискредитация ее участников) или уже бунтовщик и пария?

Загадочен исход возбужденного против него дела: УПК не знает такого основания для прекращения преследования, как «честное слово президента». Но в полном соответствии с заявлением пресс-секретаря главы государства ФСБ отчиталась: дело действительно закрыто. Формальным основанием стало «прекращение действий, непосредственно направленных на совершение преступления». Но как быть с гибелью российских военных летчиков, которые, по словам президента Путина, «уберегли Россию от трагических разрушительных последствий»? (Их гибель признана и второй стороной конфликта.) Как с этим соотносятся слова главы комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова:

«Они <вагнеровцы> никого не обижали, ничего не ломали. К ним нет ни малейших претензий ни у кого — ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих ЮВО, ни у правоохранительных органов»?

За последние полтора года жанр журналистского запроса себя изжил: органы власти просто перестали отвечать. Поэтому мы просто публикуем свои вопросы.

В силу репрессивных законов невозможно определенно говорить о многих событиях. Но право спрашивать у нас еще не отнято.

ВОПРОСЫ

Сколько жертв понесли российская армия и силовые структуры при попытках помешать продвижению ЧВК «Вагнер» вглубь страны? Возбуждены ли уголовные дела по факту гибели военнослужащих?

Имеются ли погибшие или пострадавшие среди гражданского населения? При каких обстоятельствах они пострадали или погибли? Возбуждены ли уголовные дела?

Сколько и какая техника ВС РФ или иных силовых структур уничтожена или повреждена в ходе «самозащиты» «Вагнера» (именно так называет действия ЧВК пресс-служба ее владельца)?

В связи с новым толкованием понятия самообороны будут ли реабилитированы фигуранты «московского дела» (например, Кирилл Жуков: три года колонии за то, что протянул руку к забралу росгвардейца)?

Повреждены ли в ходе продвижения марша или попыток остановить его какие-либо инфраструктурные объекты? Будет ли взыскана с участников похода компенсация за ремонт поврежденного дорожного полотна и сверхурочные сотрудникам силовых структур, как это делалось после подавления акций оппозиции?

Пресс-служба Пригожина заявила, что целью марша была демонстрация протеста, а не свержение власти. Будут ли в таком случае к его организаторам и участникам применены нормы антимитингового законодательства, с помощью которых подвергаются репрессиям участники либеральных протестов? Или эта акция была согласованной?

Почему колонны ЧВК беспрепятственно прошли через целый ряд регионов (например, Липецкую и Ростовскую области) и не были остановлены? Задержаны ли офицеры штаба Южного военного округа, если они сложили оружие перед бунтовщиками?

Сохранит ли Пригожин контроль над ЧВК, а Уткин — пост командира? Останется ли у ЧВК тяжелая техника и авиация?

Будет ли в связи с лояльным отношением государства к критике г-ном Пригожиным ВС РФ и хода СВО пересмотрена правоприменительная практика по статьям о дискредитации армии и фейках?

Станет ли отказ от уголовного преследования Пригожина прецедентом, который декриминализует уличные протесты, фактически запрещенные в России?

Источник: Новая газета


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