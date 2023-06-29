Доктор Андреева утверждает, что сон на правом боку может навредить пищеварению

Сон на правом боку увеличивает вероятность возникновения изжоги или дискомфорта пищеварения, а выбор положения для сна – лежать на спине или на боку – часто диктуется персональными удобствами и привычками.

“Есть преимущества сна как на левом, так и на правом боку”, – пояснила терапевт Ирина Андреева. Возможно, необходимо изменить положение во сне, если кислотный рефлюкс или проблемы с пищеварением возникают чаще, чем обычно. Для здоровья пищеварительной системы лучше всего спать на левом боку. Это позволяет желудку оставаться ниже пищевода и уменьшает дискомфорт пищеварительной системы.

“Если вы спите на левом боку, это может привести к тому, что желудочная кислота попадет обратно в пищевод. Это плохая новость, если вы страдаете от гастроэзофагеального кислотного рефлюкса (ГЭРБ) или изжоги. Сон на левом боку – хороший способ избавиться от изжоги. Гравитация может облегчить перемещение пищи из желудка в тонкий кишечник. Это поможет пищеварению и может уменьшить изжогу или кислотный рефлюкс”, – отметила специалист.