В случае экономической катастрофы США раскрыли, сколько денег потеряют крупнейшие банки и учреждения

Крупнейшие банковские учреждения США понесут убытки в размере 541 млрд долларов при наихудших экономических сценариях. Несмотря на то, что у местных кредитных учреждений достаточно ресурсов для покрытия этих убытков, пишет Financial Times.

Стресс-тест в этом году проводили 23 крупнейших финансовых учреждения США. Из них больше всего пострадали американские филиалы UBS Americas и Deutsche Banks, а капитал Goldman Sachs снизился больше всех банков в США, за ним следует Morgan Stanley.

Газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на результаты собственного расследования, заявила 24 июня, что существует высокий риск того, что США войдут в рецессию. Аналитики прогнозируют 44% подобной вероятности.