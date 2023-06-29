 

В случае экономической катастрофы США раскрыли, сколько денег потеряют крупнейшие банки и учреждения

29.06.2023, 17:15, Разное
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Крупнейшие банковские учреждения США понесут убытки в размере 541 млрд долларов при наихудших экономических сценариях. Несмотря на то, что у местных кредитных учреждений достаточно ресурсов для покрытия этих убытков, пишет Financial Times.

Стресс-тест в этом году проводили 23 крупнейших финансовых учреждения США. Из них больше всего пострадали американские филиалы UBS Americas и Deutsche Banks, а капитал Goldman Sachs снизился больше всех банков в США, за ним следует Morgan Stanley.

Газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на результаты собственного расследования, заявила 24 июня, что существует высокий риск того, что США войдут в рецессию. Аналитики прогнозируют 44% подобной вероятности.


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