 

Рупор кремлевской пропаганды: Началось строительство Сталин-Центра

29.06.2023, 17:10, Разное
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Началось строительство Сталин-Центра.

Строительство музейного комплекса «Сталин-центр» началось 28 июня на Бору в Нижегородской области. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщил инициатор проекта, руководитель борского отделения КПРФ, предприниматель Алексей Зоров.
На месте строительства будет заложен специальный камень, внутрь которого поместят послание к потомкам. Вскрыть эту капсулу планируется 9 мая 2045 года, в день 100-летия Победы в Великой Отечественной войне. По задумке предпринимателя, часть будущей экспозиции «Сталин-центра» составят предметы из его личной коллекции.

Ранее Алексей Зоров оценивал стоимость строительства «Сталин-центра» в 20 млн руб. К работам планировалось приступить в 2022 году, но сроки перенесли из-за резкого повышения цен на стройматериалы. Как писал «Ъ-Приволжье», музей будет построен на земельном участке, который принадлежит предпринимателю. Там же несколько лет назад была установлена скульптура Иосифа Сталина, около которой в День Победы коммунисты ежегодно проводят памятные мероприятия. Сейчас борский предприниматель реставрирует еще одну скульптуру Сталина, которую хочет установить в районе Моховых гор. Памятник находился там в советские годы, но во времена хрущевской оттепели его снесли.

https://www.kommersant.ru/doc/6069775 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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