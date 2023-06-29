Мнение: Россия повернула на дорогу к богатству

Средняя зарплата в России — примерно 62 тысячи рублей на руки. По некоторым математическим соображениям, которыми я не хочу утомлять уважаемую публику, среднюю зарплату или выше получает примерно треть россиян. Из этого следует, что если работать существенно лучше среднего — ответственнее, усерднее, включая мозг — средняя зарплата почти гарантирована. А так как обычный трудовой стаж составляет в России 40-45 лет, мы можем заключить, что к пенсии россиянину вполне реально заработать 62 тысячи * 40 лет = 30 млн рублей.

С одной стороны, часть этой суммы нужно будет потратить на еду, одежду, квартиру и так далее. С другой стороны, копящийся капитал будет расти, давать доход. То на то в итоге и выйдет.

Несмотря на эти соображения — технически верные и, пожалуй, даже очевидные — средний обыватель небогат. Цитирую из своей статьи в «Школе Капитализма» (ссылка):

В 2019 выяснилось, что каждый второй заёмщик в России отдаёт по кредитам больше половины (!) своего дохода. Зарабатывает, допустим, 50 тысяч рублей, а по кредитам платит 30 тысяч, на оставшиеся 20 тысяч живёт (ссылка). В том же году наш ЦБ ввёл для банков правила «предельной долговой нагрузки», согласно которым таких увлечённых клиентов следовало считать рискованными и либо отказывать им, либо давать кредиты «на менее выгодных условиях» (ссылка).

Власти собирались постепенно ссаживать россиян с кредитной иглы. У меня нет статистики по годам, и я не знаю, успешно ли идёт процесс, однако кредитный перегруз всё ещё широко распространён. К примеру, 9% заёмщиков тратят на выплату кредитов более 60% доходов, некоторые отдают банкам и 80% (ссылка 1, ссылка 2).

<…>

Переход из категории «мало денег» в категорию обеспеченного буржуа — проблема прежде всего психологическая. Обыватель готов выкладываться на 80% от своих возможностей, только когда чувствует затылком горячее дыхание банкира — потому-то обыватель и небогат. А что особенно забавно, свою главную проблему обыватель категорически не хочет признавать. Мало кому интересны рецепты по укреплению силы воли и по управлению самим собой. Большая часть страждущих, открывая статью про личные финансы, ожидает увидеть там список ценных бумаг, которые надо купить в этом месяце с плечом, чтобы заработать на них через год втрое или впятеро от вложенного.

Политики знают свой электорат, поэтому почти в любой стране стандартная предвыборная программа выглядит примерно так:

1. Работать не надо — рассказывая про трудолюбие и экономию, враги народа издеваются над тобой.

2. В том, что ты беден, виноваты кетты (буржуи, евреи, натуралы, белые, подставить нужное).

3. Надо отнять у кеттов их собственность и справедливо поделить.

На этом фоне сильно выделяются швейцарцы — народ опустившийся, как и прочие современные европейцы, но всё же проявляющий завидную рассудительность.

В Швейцарии, как и повсюду на современном Западе, левые политики довольно сильны. В июне они вынесли на референдум три предложения — повысить налоги на корпорации, продолжить уничтожение промышленности ради углеродной нейтральности и… поднять налог на богатых, то есть на тех, чьё состояние превышает 3 млн франков (300 млн рублей).

С налогом на международные корпорации всё понятно, тут и левые, и консерваторы единодушны. Уничтожать промышленность ради мифа о потеплении глупо, но Швейцария находится в самом центре Европы, так что было бы странно, если она не была поражена зелёной чумой. На оба вопроса швейцарцы ответили «да».

А вот план повышения налога на богатых швейцарцы… отклонили (ссылка). Чуть больше половины проголосовали против, налог так и остался на уровне в 1%. В марте был аналогичный референдум, и там швейцарцы тоже высказались против раскулачивания (ссылка).

Неудивительно, что Швейцария находится на третьем месте в Европе по размеру подушевого ВВП (ссылка). Выше только карликовый Люксембург, что понятно, и Ирландия, уровень жизни в которой на самом деле невысок. В Ирландии, кстати, ВВП кажется большим как раз потому, что власти создали комфортные условия для международных корпораций — отчасти в ущерб самой стране (ссылка).

Причины, по которым аж 55% взрослых швейцарцев проявили здравомыслие, отказавшись от идеи пограбить богатых, известны, даже стары. Чтобы простые швейцарцы хорошо жили, у них должны быть высокие зарплаты и развитая экономика. Высокие зарплаты — это следствие изобилия рабочих мест. Изобилие рабочих мест — следствие большого количества предприятий, развитая экономика — следствие того же явления. Предприятия, в свою очередь, появляются и растут, когда их владельцам комфортно вести бизнес.

Из этого следует, что надо создать обеспеченным швейцарцам (но не корпорациям) условия для жизни и для работы: тогда толстосумы будут развивать бизнесы, и выиграют в конечном итоге все. Если же попытаться обложить богатых несправедливыми налогами, они или уедут из страны, как раскулаченные норвежцы, или просто перестанут развивать свои предприятия за неимением мотивации и средств.

Казалось бы, простые рассуждения. Однако в большинстве стран политики предпочитают просто задирать налоги, что создаёт проблемы в будущем, но позволяет завоевать симпатии электората и закрыть текущие дыры в бюджете. Логика «потерпим сейчас, чтобы получить больше потом», мало где пользуется популярностью, а если эту логику начинают использовать в своих речах политики, то она обычно вырождается во что-то типа «продолжайте вкалывать за пайку, и через 20 лет мы все вместе построим коммунизм».

А теперь хорошая новость. У нас в России происходит много глупостей, в том числе и в области регулирования бизнеса. Вводятся новые налоги, бессмысленно ужесточаются правила игры. Касается это далеко не всех, но тех, кого касается, касается весьма болезненным образом. Со стороны может показаться, будто экономика в России двигается в сторону госудушения.

В реальности, как я уже несколько раз отмечал, 2022 кардинальным образом изменил расклад сил. Санкции Запада неожиданно для всех провалились, экономика России продемонстрировала огромный запас прочности, при этом град из 20 тысяч санкций отразили не государственные структуры, а частный российский бизнес. Согласно политическим законам, продемонстрировав свою силу и полезность, частный бизнес кардинальным образом увеличил своё влияние в государстве. И вот один из главных итогов — наш президент заявил, что Россия будет строить «экономику предложения и высоких зарплат» (ссылка):

Теперь Россия должна перейти к суверенной “экономике предложения”, которая “не только реагирует на рыночные конъюнктуры и учитывает спрос, а сама его формирует”: “Такая экономика <…> предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг. Повсеместное укрепление всей инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей”.

Подробно мы с Кримсональтером обсуждали этот тектонический сдвиг в воскресной Свинье. Сейчас же замечу, что «экономика предложения», она же «supply-side economics» — это не просто слова, это макроэкономическая теория, подразумевающая вполне конкретную стратегию государства. Более конкретно, когда государство начинает строить экономику предложения, оно снижает налоги и убирает запреты для производства, чтобы стимулировать экономический рост.

Условный толстосум видит, что производить в России ухокруты можно дешевле, чем в Китае или в США, и что прибыль от производства ухокрутов он может по большей части оставить себе, чтобы построить на неё дополнительно ещё и завод по производству хвосторезов. Тогда толстосум открывает в России производство, создавая тем самым новые рабочие места. Зарплаты на этих рабочих местах выше, так как кадры приходится переманивать у конкурентов, а налогов новый завод платит больше, нежели импортёры, которые раньше завозили готовые ухокруты из-за рубежа.

Швейцария в своё время выстроила именно такую экономику: комфортную для богатых и потому комфортную для всех швейцарцев. Злопыхатели могут сказать, что весь секрет благополучия Швейцарии тянется из преступлений времён Второй мировой, но нет, не всё так просто. Если бы швейцарцы не придерживались деловой этики, они бы так и оставались до сих пор ещё одной бедной гористой страной.

Впрочем, золотой век Швейцарии уже в прошлом, 2022 всё поменял. Хоть швейцарцы и голосуют ещё по инерции за здоровый капитализм, они вынуждены были разрушить свою репутацию, украв деньги у иностранных вкладчиков, и начать разрушать свою промышленность, переведя её на сектантскую зелёную тропу. Россия, напротив, начинает строить ту самую экономику предложения, которая когда-то позволила самым благополучным странам Запада разбогатеть.