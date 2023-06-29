Мнение: Без Иисуса и Конфуция. Но все – мужики!

В 2017 году был, оказывается, такой опрос российского народонаселения – ЖЖ мне напомнил.

Вытащил оттуда табличку – “20 самых выдающихся деятелей мира (!!) по мнению населения РФ”. Жуткая ведь картинка, если подумать. Чему наших дураков в школе учат – черт их знает. Во всем наборе – только три иностранца: Наполеон, Эйнштейн да Ньютон. На первом месте – Сталин!! Второе-третье делят (!) Пушкин и Путин! Нет ни Достоевского, ни Чехова, ни Шекспира. Иисуса Христа, кстати, тоже нет. Как и Конфуция с Магометом. Зато – почти полный набор советских генсеков КПСС: Ленин, Сталин, Брежнев, Горбачев. Выдающиеся люди мира! Хрущева – единственного, который хоть занимался освобождением и борьбой с культом – как раз нету.

Из писателей – вообще один Лев Толстой. Всё, больше никого нет в мировой истории. Всякие Гете, Драйзеры и Фолкнеры – в топку. И обилие военачальников: Суворов-Кутузов-Наполеон-Жуков. Единственно что умиляет – обилие поэтов: Пушкин-Лермонтов-Есенин.

В общем, сочетание поразительной местечковости со зловещим сталинским и милитаристским оскалом.

Вот, кстати, ссылка на сам опрос: http://www.levada.ru/2017/06/26/vydayushhiesya-lyudi/

UPD. Да, а я даже поначалу не обратил внимания поначалу на самую вопиющую неполиткорректность списка: во всей таблице – всего одна баба! Одна из двадцати!

А вы спрашиваете, почему СВО.