Пигментация и мимические морщины: последствия небрежного отношения к коже во время отпуска

Самым простым и эффективным способом справиться с постпраздничным кожным синдромом является не допустить его появления. Поэтому необходимо правильно заботиться о своей коже во время отпуска, защищая ее от обветривания, обезвоживания и воздействия ультрафиолета.

Последствия постпраздничного кожного синдрома

Под постпраздничным кожным синдромом понимается состояние, вызванное негативными последствиями воздействия окружающей среды, в частности солнца и сухого воздуха. Это отрицательно сказывается на состоянии кожи, которая может покрываться морщинками, появляются покраснения, а лицо может выглядеть заметно уставшим.

Летом в отпуске мы не только проводим большую часть времени на открытом воздухе и под солнцем, но и питаемся неправильно, мало пьем, посещаем бассейн, где в воде используются различные химические вещества. В результате возникает постпраздничный синдром. Из-за такого небрежного отношения после отпуска коже требуется соответствующий уход и восстановление.

Основными причинами появления постпраздничного синдрома на коже является отсутствие качественной косметики, неправильный образ жизни и постоянное воздействие солнца и сухого воздуха. Все это неизбежно сказывается на состоянии эпидермиса. Клетки начинают хуже регенерироваться, в результате чего кожа становится тусклой, а лицо – уставшим.

Одной из причин появления постпраздничного кожного синдрома является нерегулярное удаление косметики. Летом часто человек ведет насыщенный образ жизни, и у него нет времени, чтобы правильно снять косметику с использованием специальных тоников и очищающих средств. В результате существенно ухудшается состояние кожи, а решить имеющиеся проблемы становится сложно. Отчасти предупредить подобное можно, если изначально не пользоваться косметикой. Подобные рекомендации дают многие дерматологи, которые рекомендуют женщинам и девушкам, отправляющимся в отпуск, либо не пользоваться косметикой вовсе, либо применять ее по минимуму.

Влияние на здоровье кожи

Чаще всего такой постпраздничный синдром проявляется на коже недостатком влаги и ее сухостью. Причиной тому является частый контакт с хлорированной водой, ветром, экстремально высокими температурами и воздействием ультрафиолета. Кроме того, отмечается, что такой постпраздничный синдром может наблюдаться у различных типов кожи.

К проявлениям после праздничного синдрома относится следующее:

потеря упругости кожи; появление заметного шелушения; заметное появление мимических морщин; появление темных пятен и пигментации на коже; обильное появление акне.

Восстановительные процедуры

Лучший способ справиться с постпраздничным синдромом – как можно быстрее восстановить правильный уход за кожей. Это включает не только использование качественной косметики, но и правильное питание, регулярное питье и здоровый сон.

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Качественное очищение кожи

После отпуска необходимо выполнить глубокую очистку кожи. Для этого лучше всего обратиться в специализированный косметический кабинет.

Увлажнение кожи

После отпуска необходимо будет глубоко увлажнить кожу. Для этого обычно используют специальные увлажняющие кремы, которые наносят утром и вечером. Лучшими средствами являются эмульсии «масло в воде». Также можно использовать средства, которые содержат ланолиновый спирт, вазелин и различные минеральные масла.

Не забывайте об отшелушивании

В обязательном порядке нужно будет провести процедуру пилинга, которая позволит удалить старые ороговевшие частички кожи. При этом лучше всего использовать щадящие натуральные средства, которые не воздействуют агрессивно на состояние кожи. Такое отшелушивание и пилинг проводят минимум один раз в неделю.

Обращение к дерматологу

Если вы заметили, что по возвращении из отпуска на коже появилось много морщинок, пигментных пятен и прыщей, не стоит запускать такие проблемы. Если вы видите, что простым очищением, отшелушиванием и увлажнением не удается справиться с постпраздничным синдромом, следует все же обратиться к дерматологу. Специалист расскажет, как избежать проблем, предложит правильное лечение, определит состояние кожи, поймет причину появившихся изменений и порекомендует то или иное эффективное средство.