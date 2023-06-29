 

Беспорядочная половая жизнь и алкоголизм: врач назвал вероятную причину госпитализации Мадонны

29.06.2023, 16:23, Разное
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Мадонна в свои 64 не перестает являться культовым секс-символом и образом свободы мыслей и действий. Она всегда вела себя откровенно, порой даже чересчур, не стыдилась показать обнаженное тело в любом возрасте и говорила все, как думает, прямо. Она делала многочисленные пластические операции и продолжала восхищать своей внешностью. Возможно именно такое свободолюбие сыграло в жизни с Мадонной злую шутку.

На днях стало известно, что артистка была экстренно госпитализирована в реанимацию с бактериальной инфекцией. Как стало известно, артистку подключили к ИВЛ. Поговаривают, что из-за многочисленных пластических операций Мадонна могла якобы подорвать иммунитет и просто начать “гнить заживо”, сообщает Пятый канал.

Мадонна не раз теряла сознание на людях, а недавно ее и вовсе пришлось спасать от сепсиса. Судя по всему, проблему удалось лишь приостановить, ведь такое коварное заболевание не так просто вылечить окончательно.

Пластический хирург и доктор медицинских наук Тигран Алексанян рассказал журналистам, что могло стать причиной госпитализации Мадонны на самом деле, и виноваты ли операции в столь плачевном состоянии звезды. Медик уверен, что здесь замешаны беспорядочная половая жизнь и алкоголизм.

По словам хирурга, моральный облик Мадонны оставляет желать лучшего, и судя по всему, в жизни она такая же, как на сцене.

“Иммунитет подорван по разным причинам, начиная от наркотиков и до морального ужаса, который она творит”, – отметил хирург.

Врач подчеркнул, что это лишь предположение. И точную причину, вероятно, знает лишь сама Мадонна.


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