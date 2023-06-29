Польша отказалась от российского газа только на словах

Более года назад польский премьер-министр Моравецкий заявил, что Варшава до конца 2022 года полностью откажется от импорта сжиженного газа из России. Между тем, пишет портал Money.pl, это сырьё всё так же течёт через Вислу широким потоком. Закупки газа из РФ составляют более половины всего польского импорта. Правительство также оказалось неэффективным в попытке убедить ЕС ввести эмбарго на сжиженный газ.



AP

23 июня Совет ЕС принял уже одиннадцатый пакет санкций против России, но ограничения по-прежнему не касаются сжиженного газа. Как пишет Money.pl, польские власти уверяют, что страна устраняет влияние РФ в энергетике и на топливном рынке, однако эти слова не соответствуют действительности.

Как продолжает портал, Польша не только не прекратила закупать сжиженный газ. Большая часть импорта этого топлива основывается на поставках из России. Согласно последним данным, которые представил Бартош Квятковский, директор Польской организации сжиженного газа, в первом квартале 2023 года закупки газа из РФ составили 50,8% всего импорта.

По данным Евростата и энергетического форума на 2022 год, Варшава купила у россиян сжиженный газ на сумму €710 млн, в то время как остальная часть ЕС в совокупности — на сумму €417 млн.

В Польше сжиженный газ используется в основном для автомобилей. На топливо уходит около 75% ресурсов. По данным Главного управления статистики, для 3,4 миллионов легковых автомобилей используется именно это топливо. Чуть более 10% предназначается для коммунальных целей, в основном для отопления в домах. Остальная часть идёт на промышленные и сельскохозяйственные цели.

«Ещё в апреле 2022 года Матеуш Моравецкий заявил, что Польша к концу года полностью откажется от импорта сжиженного газа из России. Данные показывают, что этого не произошло. Неэффективными оказались также заявления климатического ведомства, заявившего о решении этого вопроса на европейском форуме в контексте последующих санкций ЕС», — отмечает автор материала.

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