 

Госдума приняла новый закон о долгосрочных сбережениях граждан

29.06.2023, 15:59, Новости дня
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Госдума одобрила законопроект о долгосрочном сбережении граждан. Эта программа начнет действовать с 2024 года.

Долгосрочная накопительная программа заменяет государственную накопительную пенсию. Для участия в программе необходимо заключить договор с другим пенсионным фондом, не являющимся государственным, и затем перевести на этот счет свои пенсионные накопления.

В 2024-2026 годах государство будет софинансировать этот проект, чтобы стимулировать участников. При доходе до 80 тысяч рублей на каждый 1 рубль взноса предоставляется 1 рубль софинансирования, от 80 до 150 тысяч на 1 рубль будет начисляться 2 рубля софинансирования. Также участники этой системы могут получить до 52 000 рублей ежегодных налоговых вычетов.

Через 15 лет можно будет начать использовать свои сбережения, женщинам в 55 лет, а мужчинам – в 60 лет. Также деньги можно забрать в любой момент, при этом потеряв в доходе.


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