Мнение: Аналогия с гражданской войной в США, рабовладельческая генетика и китайская база на Кубе

1. Блогер keleg приводит любопытное сравнение нынешних событий с историей гражданской войны в США (ссылка):



Север был в промышленном плане в разы сильнее Юга. Совсем как РФ сильнее в этом плане бывшей УССР.

Гражданская война возникла не вдруг – противостояние штатов назревало пару поколений. Совсем как вся предыстория отношений Москвы и Киева в постсоветский период.

Север США к середине XIX века уже претендовал на роль самостоятельного центра силы, как еще не мировая, но уже региональная сверхдержава. Юг США по комплексу причин желал быть «це Европой» в понимании южных латифундистов – желал быть сытым экономическим придатком Западной Европы. Всё тоже очень похоже, до боли похоже на постсоветские Россию и Украину.

Боевые действия 1861 года начались решительным наступлением северян к столице южан. Север, полагаясь на своё промышленное и демографическое превосходство, искренне рассчитывал на быстрый успех. Быстрое наступление быстро провалилось и местами обернулось обидными отступлениями. Вместо быстрой военной операции вдруг началась долгая затяжная война с большими потерями для обеих сторон. В американской истории всё это называется First Battle of Bull Run, а нам сегодня напомнит события весны-осени 2022-го.

И вот тут начинается то, что делает гражданскую войну в США похожей на нашу СВО до степени смешения. А-н-г-л-и-ч-а-н-к-а г-а-д-и-т. Да-да, я про позицию «цивилизованного мира».

У нас как-то плохо помнят, что в 1861–1865 гг. весь «цивилизованный мир» был активно против Севера и дружно обожал маленький, но стойкий и гордый Юг. Север тогда тщетно доказывал, что он вообще-то против южного рабовладения и т. п. «Цивилизованному миру» было глубоко насрать на любую моральную правоту Севера – из своих геополитических интересов он сразу решил, кто ему плох, а кто хорош при любых раскладах.

Лишь «нецивилизованная» Россия тогда осторожно поддержала Север – совсем как Китай сегодня осторожно и с оговорками поддерживает РФ.

«Цивилизованным миром» тогда были Лондон и Париж, в ту эпоху крупнейшие и сильнейшие сверхдержавы на планете. Лондон и Париж в 1861 г. сразу поддержали Юг. Нет, южан не приняли в НАТО – т. е. Англия и Франция не признали Юг самостоятельным государством, но сразу признали Южную Конфедерацию «сражающейся стороной».

Лондон и Париж приняли дипломатических представителей Юга на самом высоком уровне. Джеймса Мейсона, представителя Южной Конфедерации в Европе, британские власти принимали примерно так же, как сегодня там принимают какого-нибудь киевского минобороны Резникова. Во всех СМИ Британии и Франции тогда публиковали множество статей, сочувствующих Югу, – у южан с 1862 года работала целая пропагандистская структура, отвечающая за взаимодействие с европейскими газетами. Южане тогда с успехом покупали журналистов даже в ещё раздробленной Италии.

Но главное, что «цивилизованный мир» не только истово любил южан на страницах своих газет. Главное, что «цивилизованный мир» быстро наводнил Юг своим оружием!

Вот тут исторические параллели с нашим временем просто зашкаливают. Юг ведь при всех своих стараниях изначально не имел шансов перед Севером именно в силу ситуации с ВПК. Военно-промышленный комплекс Севера крыл южан как бык овцу – у Юга просто не хватало вооружений – ни количественно, ни качественно – для сколько-либо большой и затяжной войны.

Военная машина Юга даже под неумелыми ударами северян должна была быстро впасть в коллапс именно в силу скудости и неразвитости арсеналов в сравнении с промышленной мощью Севера. Но тут-то в дело и вмешался «цивилизованный мир». За первые два года гражданской войны поставки оружия из Европы буквально наводнили Юг – сотни тысяч стволов плыли тогда через Атлантику. Даже, казалось бы, очень далекая от американских перипетий Австрия тогда продала южанам 100 тысяч винтовок нового образца и немало артиллерийских батарей. Поставки из Англии и Франции были на порядок больше.

Уже через 18 месяцев после начала гражданской войны, в январе 1863 г. глава департамента вооружения военного министерства южной Конфедерации Джошуа Горгас заявил: «Теперь мы в состоянии вести войну до бесконечности». Согласитесь, это сильно напоминает некоторые текущие заявления из Киева.

«Цивилизованный мир» тогда не только массово поставлял своё оружие Югу. На верфях Англии тогда строились и вооружались пароходы, уходившие сражаться сразу с экипажами из южан. Первый такой корабль, бронированный пароход «Атланта», отправился к южанам уже на пятый месяц гражданской войны. Летом 1862 года в британском Ливерпуле для Юга был построен винтовой крейсер «Алабама» – за следующие два года только он потопит в Атлантике 65 торговых кораблей северян. В сущности, англичане тогда этой передачей кораблей южанам сделали полный экономический аналог взрыва «Северных потоков» – в разы обрушили экспорт Севера.

Добавим сюда многомиллионные финансовые займы, которые получал Юг у банкиров Англии и Франции. Добавим, что с конца 1861 г. в британской Канаде усилили гарнизоны, а в Мексике высадились английские, французские и испанские военные части – тоже, помимо прочего, элемент давления на ход гражданской войны в США. Это примерно как сегодня появление дополнительных воинских контингентов НАТО в Польше, Румынии и Прибалтике.

Итак, к 1863 г., на исходе второго года противостояния, всем наблюдателям и аналитикам искренне казалось, что гражданская война в США стараниями «цивилизованного мира» окончательно зашла в кровавый тупик. Более внушительный Север не имел сил разгромить накаченный европейским оружием и европейской поддержкой Юг. Но и спасённый англичанами Юг не имел сил решительно повернуть противостояние в свою пользу…

Кстати, именно в том 1863 году в составе США появился новый штат – Западная Виргиния. На самом деле это кусок просто Виргинии, отколовшийся в 1861 г. Север тогда не имел сил занять всю Виргинию и быстро оформил отдельным штатом лишь её часть. Всё это, согласитесь, очень напоминает разорванные ныне пополам фронтом Запорожскую и Херсонскую области?

И тут стоит вспомнить, что в Европе именно тогда «янки» и «дикси», т. е. сошедшиеся в кровавом противостоянии американцы Севера и Юга, считались разными народами. Тогда это была весьма популярная точка зрения. Спустя всего пару поколений такое мнение уже будет восприниматься как нонсенс. Известный русский литератор начала минувшего века Марк Алданов в книге «Истоки» хорошо по этой теме прошелся – главный герой его книги в 80-е годы XIX века пишет статью, как Юг оккупирован Севером.

2. Парадоксальным образом, выяснилось, что Дональд Трамп, который сейчас является ключевой фигурой в борьбе за консервативные ценности в США и интересы белых американцев, единственный из американских президентов не является потомком рабовладельцев (ссылка):



46-й президент США Дональд Трамп оказался единственным среди ныне живущих американских лидеров, кто не является потомком белых колонизаторов-рабовладельцев. Об этом со ссылкой на исследование сообщает агентство Reuters.

Вместе с тем отмечается, что действующий президент Джо Байден и все остальные бывшие главы государства, такие как Джимми Картер, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон являются прямыми потомками рабовладельцев. Более того, даже у Барака Обамы по линии матери были обнаружены рабовладельческие корни: его прапрапрапрадедушка Джордж Вашингтон Оверолл (George Washington Overall), живший в США, держал чернокожих рабов.

Также прямыми потомками колонизаторов, владевших чернокожими рабами, являются не менее 100 членов Конгресса последнего созыва, что составляет не менее 8 процентов демократов и 28 процентов республиканцев. Среди них сенаторы-республиканцы Митч Макконнелл и Линдси Грэм и сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

3. Китай, возможно, таки нашёл ответ на угрозу американского вмешательства в ситуацию с Тайванем (ссылка):

Китай близок к заключению соглашения с Кубой о строительстве военного тренировочного лагеря, что может привести к постоянному размещению китайских войск на острове. С таким утверждением выступила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа американских чиновников и данные разведки США.

Источники полагают, что Пекин и Гавана якобы находятся на продвинутой стадии переговоров по этому вопросу. Администрация президента США Джо Байдена связалась с представителями кубинских властей в попытке препятствовать заключению сделки. По словам чиновников, новый объект может предоставить Пекину возможность для потенциального постоянного размещения войск всего в 160 км от американского побережья, а также для расширения сбора разведывательных данных США, в том числе путем прослушки.

Как утверждают собеседники издания, Китай и Куба совместно используют разведывательную сеть на острове, включающую четыре станции прослушивания. Некоторые чиновники считают, что Пекин якобы усиливает присутствие на Кубе в качестве ответа на связи США и Тайваня, который находится на том же расстоянии от побережья материкового Китая, что и Куба от берегов штата Флорида.

Напомню, что советский и российский радиоэлектронный центр в Лурдесе, южном пригороде Гаваны, действовал с 1967 по 2002 годы. Затем от него отказались, так как техническая необходимость в этом объекте отпала, да и отношения с США были тогда ещё не самыми плохими.

Сейчас, очевидно, ситуация изменилась. Американцы, абсолютно не скрывая этого, ведут против нас горячую прокси-войну, а разведывательные технологии (в первую очередь беспилотники) шагнули далеко вперёд. Не исключено, что России тоже стоило бы рассмотреть возможность возрождения наших военных баз на Кубе. Также было бы неплохо начать соответствующий диалог с Мексикой и другими странами Центральной Америки.