 

РПЦ обвинила патриарха Константинопольского в «ревизионизме и политической близорукости» и запретила ему въезд в Россию

29.06.2023, 15:33, Разное
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Патриарх Константинопольский Варфоломей I больше не сможет въехать в Россию – церковные власти внесли его в федеральный реестр лиц, угрожающих национальной безопасности.

В комитете по внешним связям РПЦ сообщили, что это связано с целенаправленной богоборческой политикой Константинопольской церкви, её отходом от ключевых идеологических установок.

Пресс-релиз на эту тему был опубликован в еженедельнике «Ленинградский верующий», выходящем с 1974 года и отражающем позицию православной церкви по политическим и общественным вопросам. Автор заметки, церковный работник с 40-летним стажем Евгений Сухов, резко критикует Варфоломея за то, что тот предал интересы верующих масс и встал на зыбкую дорожку ревизионизма.

– Политическая близорукость Варфоломея не может не поражать, ведь проявлена она в период обострения мировой борьбы на религиозном поприще, именно в те тревожные месяцы, когда коллективный Запад возглавил поход против верующих людей, обнажив свою богоборческую суть. Вместо того чтобы действовать в интересах верующего класса, так называемый патриарх струсил и пошёл на поводу у агрессоров, разжигателей войны, хищных стервятников мирового атеизма, – пишет автор.

Как отмечают религиозные обозреватели, это обращение знаменует окончательный раскол в религиозном течении. Патриарх Кирилл будет усиливать курс на борьбу с так называемым «европравославием», в то время как Варфоломей сделал окончательную ставку на союз с буржуазными течениями и смягчение идеологических установок.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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