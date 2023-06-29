Скандалы: Одесские порты продают за бесценок

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины выручит за порты в 10 раз меньше их реальной стоимости

В агентстве указали, что порты Одессы, Черноморска и Измаила будут проданы с аукциона. Участвовать в торгах намереваются некие пять неназванных структур. Интрига же в том, что такие аукционы на Украине – показушные. Покупатель, на самом деле, один, а остальные – массовка, создающая видимость законности. И ценные активы уходят фактически по начальной цене, то есть за копейки. Так, по всей видимости, будет и с портами. За одесский агентство уже объявило начальную цену, 52,6 миллионов долларов.

А вот с черноморским портом уже начинаются странности. Агентство сообщает, что оценочная стоимость терминала и паромного комплекса – «от 48 до 160 миллионов долларов». Троекратная разница ничуть не смущает оценщиков. Впрочем, по утечке из офиса президента Украины, начальная стоимость порта составит порядка 60 тысяч долларов. Столько же агентство собирается выручить за порт в Измаиле. Эксперты уже прикинули, что продать порты вместе с инфраструктурой чиновники собираются, по меньшей мере, вдесятеро дешевле их реальной стоимости. Не исключено, – отмечают комментаторы, что разницу в реальной и объявленной цене чиновникам агентства «занесут в конвертах», по недоброй украинской традиции. Примечательно, что о продаже портов вообще заговорили – ходили упорные слухи, что до окончания действия «зерновой сделки» об этом и речи быть не могло. Так что же, «зерновая сделка» близится к завершению? В ней задействованы именно эти три порта.

Ещё удивительная подробность: едва агентство объявило о готовящихся аукционах, как на участие в них прекратили принимать заявки – говорят, что принимали их не более получаса. Кто не успел, тот опоздал. Так что догадки о заранее известном покупателе активов, согласитесь, небезосновательны. Судачат о некоей украинско-турецкой концессии, – не называя имён. Ещё ходят слухи о том, что, возможно, порты распродадут «по частям» – во всяком случае, к аукционам отдельно готовят яхтенную марину в Одессе площадью 15 500 квадратных метров, пассажирский терминал с возможностью принимать миллион пассажиров в год и концертно-выставочный зал на тысячу мест. Видимо, эти активы уже кто-то себе присмотрел.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”