Ритмика, классика, игрушки: как помочь ребенку развить свои музыкальные способности

Роль музыки в жизни человека не ограничивается эстетической ценностью как произведения искусства. Под воздействием определенных композиций у человека может меняться эмоциональное состояние и даже глубокие психические процессы. Разумеется, музыка оказывает большое влияние и на ребенка в процессе его развития.

Исследования показывают, что работу над музыкальными способностями желательно начинать с раннего возраста. Чем раньше начнется приобщение малыша к миру звуков и мелодий, тем легче ему будет раскрывать музыкальные таланты в будущем.

Специалисты рекомендуют начинать музыкальное воспитание ребенка уже в дошкольном возрасте. В чем именно оно может выражаться?

Слушать музыку

Начинать можно с простых произведений наподобие «Песенки куклы». Во время прослушивания можно держать в руках куклу и петь за нее, синхронизируя движения с пением. Так повторяется 5-7 раз. Между повторами стоит прослушивать ту же песню, но уже с играми на инструментах, если они есть.

В простейшей форме занятия можно предложить ребенку просто имитировать звуки легких и простых песенок. За одно занятие желательно разучивать по 1-2 песни.

Работа над ритмикой

Уже с трехмесячного возраста можно начинать работу с ритмом. Могут быть разные формы этого занятия, например, прыжки на диване с определенным тактом. Важно, чтобы ребенок не просто улавливал ритм своих движений, но и мог ориентироваться на ритм играющей на фоне мелодии или песни.

Продолжительность данного занятия варьируется от трех до шести минут. Для усиления эффекта ритмичная ходьба чередуется с прыжками. Усложнить задачу можно и подключением рук – например, в такт сжимать и разжимать кулачки.

Развитие музыкального слуха

От того, насколько развит слух, зависит способность воспринимать и воспроизводить сторонние звуки.

Если человек умеет точно улавливать мелодию или просто звук на слух без предварительной настройки и так же четко воспроизводить услышанное, значит, он обладает абсолютным слухом.

Формирование этой способности происходит на основе умения воспроизводить звуки по отдельности и подбирать их на слух. Вместе с этим развивается и долговременная память на каждый звук.

Упражнения на слух занимают не так много времени, но потребуется ежедневная тренировка.

Начинать работу в этой области желательно уже с одного-двух месяцев, используя погремушки. Малыш познакомится с разнообразными звуками и сам захочет их воспроизводить.

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После погремушек можно перейти к разнообразным колокольчикам, которые могут окружать кроватку ребенка. Контакты с ними будут приводить к звучанию, что само по себе вызовет интерес.

Можно использовать в таких целях и самодельные погремушки. Например, бутылки, наполненные горохом, рисом, камушками или пуговицами. Они также подвешиваются в зонах доступа ребенка.

По мере роста детей можно задействовать и более сложные приемы развития музыкального слуха, рассказывая сказки или исполняя песни. Важно использовать речь и вокал во всей гамме характеристик с изменением громкости, протяженности и ритмичности. Далее подключаются и музыкальные инструменты, игра которых также разнообразит представления ребенка о звуках и мелодиях.

И не стоит забывать о вовлечении самого ребенка в процесс игры. Он может подыгрывать и подтанцовывать в такт любой музыке.

Развитие навыков музицирования

Ваша задача – играть мелодию на музыкальном инструменте (например, пианино), в то время как ребенок подыгрывает, используя более простые и доступные средства. Например, подойдут бубен или барабан. Можно предложить малышу и пение вместе с игрой. Важно, чтобы он справлялся с задачей и получал удовольствие от процесса.

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Вышеупомянутые способности как фундамент помогут музицировать, с легкостью петь и играть на инструментах.

Опора на классическую музыку

Все-таки классика будет наилучшим выбором в период отработки базовых музыкальных способностей. Такие произведения помогут сформировать правильное восприятие искусства и окружающего мира, помогая развиваться эмоционально и интеллектуально.

Как минимум 30 минут в день стоит уделять прослушиванию классической музыки помимо основных занятий с музицированием. Не стоит ожидать, что ребенку сразу понравится, но положительный эффект благотворного воздействия непременно появится.

Использование музыкальных игрушек

Проблема нехватки основных музыкальных инструментов на первых порах так или иначе будет возникать, но ее можно решать простыми заменителями. Как уже говорилось, в этом качестве могут выступать бубны с барабанами, но подойдут в принципе любые звукоиздающие средства и предметы. Хорошим выбором станут и музыкальные игрушки, соответствующие текущему развитию ребенка.

Если малыш устроит какофонию, не нужно его останавливать и тем более ругать. На этом процессе и будет строиться познание и исследование звуков с формированием музыкального вкуса.