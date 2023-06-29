Продавщица научила начальника использовать камеры наблюдения и сама попалась на краже

Сотрудница минимаркета в Сингапуре стала не только спасительницей своего начальника, но и ключевым звеном в разоблачении кражи, благодаря системе видеонаблюдения. На протяжении нескольких лет магазин Дэниела Тана подвергался нападениям воров, но все изменилось, когда одна из его надежных сотрудниц решила научить его использовать камеры безопасности.

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Согласно информации, опубликованной в издании The Straits Times, 43-летний владелец двух торговых точек в Сингапуре принял решение установить систему видеонаблюдения в своих магазинах. Однако его знания в этой области были ограничены, и тут на помощь пришла одна из сотрудниц, которая сама овладела этим навыком.

Неожиданно для Тана, когда он просматривал записи с камер видеонаблюдения с целью выявления подозрительных действий со стороны посетителей, он обнаружил, что одна из продавщиц забирала деньги у клиентов, но не вносила их в кассу. По мере продолжения просмотра записей, было обнаружено, что еще одна продавщица, работавшая в магазине с 2017 года, также украла деньги.

46-летняя женщина, которая была поймана на краже, брала деньги у клиентов, но не регистрировала их продажу в системе. Используя знание о наличии камеры видеонаблюдения, она перепечатывала чеки от других покупок и выдавала их клиентам. После того, как Дэниел Тан обнаружил этот преступный сговор, он незамедлительно обратился в полицию.

Правоохранительные органы задержали 52-летнюю женщину, которая работала в магазине всего месяц, а затем была арестована ее 46-летняя коллега. Жертвой их махинаций оказался не только сам магазин, но и его посетители.

Дэниел Тан отметил, что у него и у других сотрудников была доверительная отношение к 46-летней продавщице, которая оказалась вовлечена в эту кражу. Она была образцовым сотрудником, и ее предательство вызвало шок в коллективе. Однако благодаря усилиям сотрудницы, которая научила владельца магазина пользоваться системой видеонаблюдения, эта кража была разоблачена, и виновные получили заслуженное наказание.