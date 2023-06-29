 

Продавщица научила начальника использовать камеры наблюдения и сама попалась на краже

29.06.2023, 15:05, Разное
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Сотрудница минимаркета в Сингапуре стала не только спасительницей своего начальника, но и ключевым звеном в разоблачении кражи, благодаря системе видеонаблюдения. На протяжении нескольких лет магазин Дэниела Тана подвергался нападениям воров, но все изменилось, когда одна из его надежных сотрудниц решила научить его использовать камеры безопасности.

Фото из открытых источников

Согласно информации, опубликованной в издании The Straits Times, 43-летний владелец двух торговых точек в Сингапуре принял решение установить систему видеонаблюдения в своих магазинах. Однако его знания в этой области были ограничены, и тут на помощь пришла одна из сотрудниц, которая сама овладела этим навыком.

Неожиданно для Тана, когда он просматривал записи с камер видеонаблюдения с целью выявления подозрительных действий со стороны посетителей, он обнаружил, что одна из продавщиц забирала деньги у клиентов, но не вносила их в кассу. По мере продолжения просмотра записей, было обнаружено, что еще одна продавщица, работавшая в магазине с 2017 года, также украла деньги.

46-летняя женщина, которая была поймана на краже, брала деньги у клиентов, но не регистрировала их продажу в системе. Используя знание о наличии камеры видеонаблюдения, она перепечатывала чеки от других покупок и выдавала их клиентам. После того, как Дэниел Тан обнаружил этот преступный сговор, он незамедлительно обратился в полицию.

Правоохранительные органы задержали 52-летнюю женщину, которая работала в магазине всего месяц, а затем была арестована ее 46-летняя коллега. Жертвой их махинаций оказался не только сам магазин, но и его посетители.

Дэниел Тан отметил, что у него и у других сотрудников была доверительная отношение к 46-летней продавщице, которая оказалась вовлечена в эту кражу. Она была образцовым сотрудником, и ее предательство вызвало шок в коллективе. Однако благодаря усилиям сотрудницы, которая научила владельца магазина пользоваться системой видеонаблюдения, эта кража была разоблачена, и виновные получили заслуженное наказание.


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